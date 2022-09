Nicht nur BTS: Diese K-Pop-Gruppen haben Europa erobert!

Sie können sich vor Fans kaum retten! K-Pop ist mittlerweile auf der ganzen Welt eine gefeierte Musikrichtung. Besonders zwei Gruppen gaben in den vergangenen Jahren den Ton an. Zum einen BTS, die sogar schon bei den Grammy Awards auftraten und viele internationale Preise abräumten. Blackpink zählt mittlerweile weltweit zu den gefeiertsten Girlgroups – sie traten mit Hits wie "DDU-DU DDU-DU" oder "Kill This Love" bereits beim Coachella auf. Doch nun machen andere Bands BTS und Blackpink ordentlich Konkurrenz!

Stray Kids:

Deutlich auf dem Vormarsch in den vergangenen zwei Jahren ist diese koreanische Gruppe. Sie setzt sich aus den acht Jungs Bang Chan, Hyunjin, Felix, Han, Changbin, I.N, Lee Know und Changbin zusammen. 2018 fanden sie in der gleichnamigen koreanischen Reality-TV-Show "Stray Kids" zusammen. Zu Beginn ihrer Karriere drehte sich noch alles um BTS, die mit ihren Songs sowohl in Südkorea als auch international für großes Aufsehen sorgten. Mittlerweile feiert aber auch Stray Kids einen Erfolg nach dem anderen. Beispielsweise wurde ihr Song "God's Menu" über 200.000 Mal gestreamt. Ihr Hit "Thunderous" erreicht auf YouTube bisher über 230 Millionen Aufrufe – Tendenz steigend.

Ateez:

2018 gab auch diese K-Pop-Boygroup ihr erfolgreiches Debüt. Zu ihr gehören die Mitglieder Hongjoong, Yeosang, San, Seonghwa, Yunho, Wooyoung und Jongho. Mit Ohrwürmern, wie "Fireworks", "Deja Vu" oder auch "Inception" räumten sie in Südkorea einige wichtige Musikpreise ab. Gepaart mit ihren lässigen Choreografien und tollen Looks, bringen sie die Herzen ihrer Fans reihenweise zum Schmelzen.

ITZY:

Ein Jahr später gab es dann auch weibliche Verstärkung auf dem musikalischen Markt – die Band ITZY feierte mit ihrem Lied "Dalla Dalla" einen sensationellen Karrierestart. Die Ladys Lia, Ryujin, Yuna, Yeji und Chaeryeong gingen 2020 bereits auf große Welttour und spielten in Berlin vor ausverkauftem Haus. Ihren größten Erfolg feierten die Mädels mit ihrem Hit "Wannabe", der vor allem auf K-Pop-Partys immer für gute Laune sorgt.

NCT 127:

Die Band wurde bereits 2016 gegründet – Yuta, Jaehyun, Mark, Johnny, Taeyong, Jungwoo, Haechan, Doyoung und Taeil begeistern ihre Unterstützer mit rockigen Songs wie "Kick It" oder "Punch". In personalisierten Vlogs nehmen die Jungs ihre Community beispielsweise regelmäßig auf YouTube mit und entzücken dabei mit ihrem Charme.

