Im Urlaub verschollen: Nachwuchs-Basketballer stirbt mit 22

Was ist mit Jalen Hill passiert? Das Nachwuchstalent hatte noch sein ganzes Leben vor sich. In seiner UCLA-Karriere kam der 22-Jährige in 77 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei durchschnittlich 6,5 Punkte pro Spiel und 6,4 Rebounds. 2021 zog er sich allerdings vom Basketball zurück und erklärte, dass er mit Angstzuständen und Depressionen zu kämpfen hatte. Jetzt ist Jalen unter mysteriösen Umständen verstorben.

Laut einer Erklärung von seiner Familie in den sozialen Medien wurde der 1,80 Meter große Stürmer "in Costa Rica vermisst." Vor Kurzem hätten sie dann von Jalens Tod erfahren. Weitere Einzelheiten zu seinem Tod wurden bisher nicht bekannt gegeben, denn die Familie möchte keine weiteren Details dazu preisgeben.

Auch seine ehemalige Basketball-Mannschaft drückte ihr tiefstes Mitleid aus. Der Cheftrainer Mick Cronin fügte in einer Erklärung hinzu, dass der Tod "herzzerreißend" sei. "Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser Zeit bei seiner Familie. Jalen war ein warmherziger junger Mann mit einem großartigen Lächeln, der uns viel zu früh verlassen hat."

Anzeige

Getty Images Jalen Hill, ehemaliger Basketballer

Anzeige

Getty Images Jalen Hill, ehemaliger Basketballer

Anzeige

Getty Images Jalen Hill, ehemaliger Basketballer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de