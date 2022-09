Wegen Kind: Bachelor-Dominik hätte Vivian direkt gekickt

Hat Dominik Stuckmann (30) etwa ein Problem mit Müttern? Der IT-Spezialist suchte dieses Jahr als Bachelor nach der Liebe seines Lebens – und er wurde fündig. Der Frankfurter verließ die Show mit Kandidatin Anna Rossow (34). Auch das Model Vivian Boesveld war im Rennen um Dominiks Herz. Nach der zweiten Folge verließ sie die Show jedoch aufgrund ihres Kindes freiwillig. Jetzt enthüllt die Mutter: Dominik hätte sie sowieso rausgeschmissen, sobald er von ihrem Sohn erfahren hätte!

Im Promiflash-Interview verriet die Beauty, dass sie Dominik einige Zeit nach ihrem freiwilligen Bachelor-Aus auf einer Messe in Hamburg wiedersah. Als Vivian damals um sein Herz gebuhlt hatte, wusste er noch nichts davon, dass sie Mama ist. Wie hätte er reagiert, wenn sie es ihm in der Show offenbart hätte? "Er meinte sofort zu mir, dass es der Grund gewesen wäre, mich rauszukicken, da er sich in keinem Fall hätte vorstellen können, mit einer Frau zusammenzukommen, die bereits ein Kind hat", gab Vivian die Worte des Bachelors wieder.

Dominik habe ihr klipp und klar gesagt, dass sie als Mama bei ihm keine Chance gehabt hätte. "Der weitere Kommentar, dass er keine Lust hat, mit einer Frau im Bett zu schlafen, wo das Kind in der Mitte schläft, hat mich etwas geschockt, da dies totaler Quatsch ist!", war Vivian entsetzt über die Äußerungen des 30-Jährigen. Dennoch akzeptiere sie seine Meinung. "Es ist für mich nicht das erste Mal, dass ein Mann sich gegen mich entscheidet, weil ich Mama bin", stellte Vivian mit Bedauern fest.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

privat Vivian Boesveld und ihr Sohn

Anzeige

Instagram / vivian_bosveld Vivian Boesveld mit ihrem Kind, April 2022

Anzeige

Der Bachelor, RTL Vivian Boesveld und Dominik Stuckmann in der ersten Nacht der Rosen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de