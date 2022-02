Dominik Stuckmann (30) kassiert die ersten Körbe. Der Tischtennisspieler ist seit der vergangenen Woche als RTL-Rosenkavalier bei Der Bachelor zu sehen. In der ersten Nacht der Rosen schickte er bereits drei Frauen nach Hause. Heute trifft der gebürtige Frankfurter aber nicht allein die Entscheidung, wer bleibt und wer nicht. Zwei Frauen verabschieden sich freiwillig von ihm. Für Vivian Boesveld und Irina Zeiser (29) ist das Bachelor-Abenteuer in Folge zwei selbstbestimmt vorbei.

Das Model hatte nicht mal mehr die Zeit, sich persönlich von Dominik zu verabschieden. Noch vor der Nacht der Rosen teilte sie dem Hessen ihren Entschluss mit. "Ich muss dir leider mitteilen, dass ich heute die Villa verlassen muss. Es geht um meinen Sohn – mein Sohn braucht mich und deswegen muss ich sofort nach Hause fliegen. Ich muss jetzt Mama sein und zu meinem Sohn", erklärte sie sich in einer Videobotschaft. Auch wenn der 30-Jährige die Beauty gerne besser kennengelernt hätte, konnte er ihre Entscheidung bestens verstehen. "Ich hatte die Info noch gar nicht, dass sie einen Sohn hat. Aber die wichtigen Dinge zuerst. Die Familie und der eigene Sohn – das geht vor", betonte er.

Aber damit nicht genug: Am Abend hatte noch eine andere Frau Redebedarf. "Es tut mir wirklich leid, aber ich glaube, ich muss mich an dieser Stelle von dir verabschieden. Ich fühle das nicht so richtig", schilderte Irina ihre Gefühlslage gegenüber dem IT-Spezialisten. Noch länger zu bleiben, fühle sich für sie nach "Zeitverschwendung" an. Und Dominik? Der war ziemlich überrascht. "Ich kann dir nur mitgeben, dass du eine der Damen warst, die ich gerne noch näher kennengelernt hätte", gab er ehrlich zu. Irinas Entscheidung akzeptiere er aber selbstverständlich.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

Der Bachelor, RTL Vivian Boesveld und Dominik Stuckmann in der ersten Nacht der Rosen

Anzeige

Der Bachelor, RTL Bachelor-Kandidatin Irina Zeiser mit Dominik Stuckmann

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann beim Bachelor-Auftakt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de