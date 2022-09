Planen Bachelor Dominik und Anna Rossow schon ihre Hochzeit?

Wann ist es bei Dominik Stuckmann (30) und Anna Rossow (34) soweit? Die Liebesgeschichte der Hamburgerin und des Frankfurters begann beim Bachelor – nachdem der Blondschopf seiner Traumfrau dort die letzte Rose überreichte, wurden die beiden ein Paar. Mittlerweile wohnen die zwei sogar zusammen und genießen ihr Liebesglück in vollen Zügen. Aber wie sieht es mit Heiratsplänen aus? Darüber hat Anna mit Promiflash geplaudert.

Auf dem zweijährigen Geburtstag von nelipies the brand in Hamburg hat Anna Promiflash ein Update gegeben und verraten, dass sie und Dominik natürlich ab und an mal über das Thema Hochzeit sprechen. "Hat man da die gleichen Vorstellungen? Auch vom Zeitplan natürlich. Ich bin jetzt gerade 34 geworden, das sind natürlich Themen, die dann einen auch beschäftigen. Wir sind superglücklich und können uns auch sehr viel vorstellen", erzählte sie. Einen konkreten Plan hätten die beiden aber noch nicht: "Wir genießen einfach gerade die Momente, die wir haben. Es ist alles superspannend und alles andere kommt dann, wenn es kommt."

Dominik scheint sich aber schon gelegentlich Gedanken über seinen Antrag an Anna zu machen. "Dominik ist jemand, der ab und zu mal nachfragt: 'Würdest du denn ja sagen?' Das versuche ich dann immer relativ schnell abzuwenden. Ich finde, das ist ein besonderer Moment", gab Anna schmunzelnd preis.

Anzeige

Instagram / dominik.stuckmann Dominik Stuckmann und Anna Rossow im Mai 2022

Anzeige

Instagram / anna_rossow_ Anna Rossow und Dominik Stuckmann, Bachelor-Pärchen

Anzeige

Instagram / anna_rossow_ Anna Rossow und Dominik Stuckmann, Bachelor-Paar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de