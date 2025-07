So weit ist Dominik Stuckmann mit seinen Verlobungsplänen

Ex-Bachelor Dominik Stuckmann (33) hat auf dem Lascana Summer Club Event verraten, dass er konkrete Pläne hat, seiner Partnerin Anna Rossow (36) einen Antrag zu machen. "Ich hab das schon geplant. Also, ich habe das schon im Hinterkopf", erklärte er gegenüber Promiflash. Details wollte er jedoch nicht preisgeben und fügte hinzu: "Wann es der richtige Zeitpunkt ist, weiß nur ich am Ende des Tages. Ihr werdet das früh genug erfahren." Anna selbst kommentierte die Situation mit einem Augenzwinkern: "Er sagt immer, wenn ich ihn vier Wochen lang nicht nerve, dann macht er mir einen."

Interessanterweise hat Anna bereits einen Ring von Dominik bekommen, der jedoch kein Verlobungsring ist. "Er hat mir einen sehr schönen Ring ausgesucht, als wir vor Kurzem auf Gran Canaria waren. Geschmack hat er schon mal bewiesen, würde ich sagen", teilte sie lächelnd mit. Dann dürfte ja nichts schiefgehen, wenn der einstige TV-Junggeselle den Schritt wagt und mit einem weiteren Schmuckstück um die Hand seiner Liebsten anhält.

Seit Dominik seiner Anna bei "Der Bachelor" im Jahr 2022 die letzte Rose schenkte, sind die beiden ein Herz und eine Seele. Immer wieder zeigen sich die Reality-TV-Bekanntheiten verliebt im Netz und beweisen, dass man im TV durchaus die wahre Liebe finden kann. Verlobungspläne hegt Dominik schon eine ganze Weile. Bereits im März dieses Jahres, beim Rosenmontagsumzug in Köln, erzählte der 33-Jährige Bild: "Ich werde zeitnah auf die Knie gehen. Sie ahnt noch nichts, aber es wird Zeit. Ich weiß nur nicht, was für einen Ring ich holen soll."

Instagram Dominik Stuckmann im Juli 2023

Getty Images Dominik Stuckmann und Anna Rossow, Juli 2025

Instagram / daminik.stuckmann Dominik Stuckmann und Anna Rossow