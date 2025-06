Franziska Temme ist Bachelor Dominik dankbar für TV-Karriere

Franziska Temme (30) erinnert sich auf Instagram in einem rührenden Beitrag an ihre Bachelor-Teilnahme im Jahr 2022. Damals war sie eine der Kandidatinnen, die um das Herz von Rosenkavalier Dominik Stuckmann (33) kämpften. Auch wenn es zwischen den beiden nicht gefunkt hatte, bedeutete die Show für Franziska den Start ihrer TV-Karriere. In ihrem Post zeigt sie sich gemeinsam mit Dominik und dessen Partnerin Anna Rossow (36), die in der Show die letzte Rose erhielt. "Dominik hat mir die Tür geöffnet, und gemeinsam mit Anna durfte ich unvergessliche Momente erleben. Ich bin den beiden unendlich dankbar für diese besondere Zeit, die mein Leben nachhaltig geprägt hat", schreibt sie zu dem Bild.

Nach ihrer Zeit bei "Der Bachelor" folgten für Franziska weitere Auftritte in bekannten Formaten wie Bachelor in Paradise, Reality Queens und Ex on the Beach. Die Reality-TV-Welt wurde für sie zu einer festen Karrierebasis. Franziska bezeichnet ihre Teilnahme an der Show mit Dominik als Wendepunkt in ihrem Leben. Die gemeinsame Zeit mit ihm und Anna schien für sie eine prägende Erfahrung gewesen zu sein, die nach den Dreharbeiten in einen freundschaftlichen Kontakt mündete.

Die Teilnahme an Reality-Formaten hat Franziska jedoch nicht nur positive Erlebnisse beschert. Zuletzt gab sie ihren Followern auf Social Media einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt, nachdem intime Szenen von ihr bei "Ex on the Beach" ausgestrahlt wurden: "Natürlich schäme ich mich im Nachhinein ein Stück weit... nicht, weil ich es grundsätzlich bereue, sondern weil ich weiß, wie öffentlich das Ganze geworden ist."

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Dominik Stuckmann und Anna Rossow, Dezember 2024

RTL Franziska Temme, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2025

