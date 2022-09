Darauf hat Chrissy Teigen in ihrer Schwangerschaft Appetit!

Chrissy Teigen (36) gibt einen ehrlichen Einblick in ihre Schwangerschaft! Das Model und sein Mann John Legend (43) erwarten momentan wieder Nachwuchs. Im Sommer 2020 war die Beauty ebenfalls in anderen Umständen – verlor das Baby aber tragischerweise. Vor wenigen Tagen erklärte die sie jedoch, dass sie keine Fehlgeburt hatte, sondern sich bewusst für eine Abtreibung entschieden habe. Daraufhin bekam sie viel Hate zu spüren. Davon lässt sich Chrissy aber nicht unterkriegen – und verriet nun weitere Details zu ihrer Schwangerschaft!

Via Instagram gab die werdende Mama nun einen Hinweis darauf, worauf sie momentan besonderen Appetit habe. Sie teilte ein Bild, auf dem sie augenscheinlich im Bett mit einer Packung Keksen und Sprühkäse liegt. "Inzwischen ist es fast lustig", schrieb Chrissy schlichtweg dazu. Viele ihrer Fans konnten der Beauty zwecks ihrer Gelüste nur zustimmen. Beispielsweise schrieb ein User: "Ist okay! Wir waren alle schon mal an diesem Punkt."

Während sie wieder Nachwuchs erwartet, ist Chrissy allerdings dabei, ihre Abtreibung zu verarbeiten. Der Schritt sei ihr nicht leicht gefallen und setze ihr weiterhin zu. "Aber natürlich tut es immer noch weh. Und natürlich macht man es immer noch durch und lernt, wie wichtig es ist, sich um sich selbst zu kümmern und zur Therapie zu gehen und mit Menschen über alle Sorgen und Ängste zu sprechen, die man vielleicht hat", offenbarte die 36-Jährige im Interview mit People.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend im August 2022

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrem Babybauch

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen

