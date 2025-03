Planen Chrissy Teigen und John Legend Baby Nummer fünf?

Chrissy Teigen (39) und ihr Ehemann John Legend (46) sorgten bei der diesjährigen City Harvest Gala: Magic of Motown für Gesprächsstoff, als das Model über ihre Familienplanung sprach. Auf die Frage einer Reporterin, ob sie Kind Nummer fünf plane, antwortete Chrissy offen, dass sie diese Idee sehr reizvoll finde – spätestens seit ihr jüngster Sohn Wren (1) laufen gelernt habe. Ihr Mann John hingegen ließ mit einem lauten "Nein!" keinen Zweifel daran, dass er von diesem Vorschlag weniger begeistert ist. Internetgerüchte über eine neue Schwangerschaft dementierte Chrissy zudem indirekt, indem sie betonte, dass sie aktuell noch keine konkreten Pläne habe.

Die beiden haben bereits eine große Familie mit vier Kindern: die zwei Töchter Luna (8) und Esti (2) sowie die zwei Söhne Miles (6) und Wren (1). Trotz einer tragischen Fehlgeburt im Jahr 2020 scheint Chrissys Wunsch nach weiterem Nachwuchs weiterhin präsent zu sein. "Es ist so viel Liebe im Haus, und so wäre es auch mit einem fünften [Kind]!", schwärmte sie im Gespräch mit Page Six.

Nicht das erste Mal zeigt Chrissy, wie sehr sie ihre Rolle als Mutter genießt. Sie sprach in der Vergangenheit offen über ihre Ängste, dabei jedoch stets mit dem Ziel, ein Vorbild für ihre Kinder zu sein. In einem Podcast verriet sie bereits, dass sie verhindern wolle, ihre eigenen Unsicherheiten auf ihre Kinder zu übertragen. Chrissy und John sind seit 2013 verheiratet. Trotz Glamour-Leben sind sie für ihre Bodenständigkeit und die ehrliche Art bekannt, mit der sie über ihr Privatleben und ihre Herausforderungen sprechen. Ob sie sich in der Frage nach einem fünften Kind einig werden, bleibt abzuwarten.

Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern

Chrissy Teigen und John Legend im August 2024

