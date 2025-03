Schulaufführung: John Legend schwärmt von seiner Tochter

Der Grammy-prämierte Musiker John Legend (46) konnte in der "Tonight Show mit Jimmy Fallon" nicht anders, als stolz von seiner ältesten Tochter Luna (8) zu schwärmen. Luna, die eine Leidenschaft für Musical-Theater entwickelt hat, wird in der Schulaufführung von "Der König der Löwen" die Rolle der kleinen Nala übernehmen. "Luna ist in der dritten Klasse und liebt es, auf der Bühne zu stehen", erklärte der Musiker voller Begeisterung im Gespräch mit Jimmy Fallon (50). Auch seine Frau Chrissy Teigen (39) teilte ihre Freude im Netz und postete ein Video, in dem sie Luna nach der Bekanntgabe ihrer Rolle eine besondere Überraschung bereitete: Luftballons, die im Kofferraum des Autos versteckt waren.

Doch Luna beeindruckt nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause mit ihrem Charakter. Chrissy erklärte kürzlich in der Today-Show, dass ihre Tochter "sehr bescheiden" sei – besonders wenn es um Mode geht. Ihre Tochter könne nichts mit den Outfits ihrer Mutter anfangen. Stattdessen bevorzugt sie maskuline Kleidung wie weite Baggy-Hosen und Crop-Tops. "Sie mag nichts, was ich trage. Vor allem keine tiefen Ausschnitte", verriet das Model lachend. Laut Chrissy habe die Kleine ihren eigenen, ganz besonderen Stil, der sie immer wieder überrasche.

Luna hat bereits zuvor ihre Kreativität und Intelligenz unter Beweis gestellt. So verhandelte sie gemeinsam mit ihrem berühmten Vater über Regeln zur Handynutzung und zeigte, dass sie nicht nur künstlerisch talentiert ist. In der Familie Legend geht es viel um Zusammenhalt, was auch Johns neuestes Kinderalbum "My Favorite Dream" widerspiegelt. Auf dem Album, das die Liebe und das Familiengefühl feiert, übernahm Luna nicht nur Aufgaben beim Coverdesign, sondern steuerte auch ihre Stimme als Background-Sängerin bei – ein wahres Multitalent, das nun auch die Bühne der Schulaufführung erobert.

Instagram John Legend mit seinen Kindern Luna, Miles, Esti und Wren

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit Tochter Luna

