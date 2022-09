Keine Fehlgeburt: Chrissy Teigen hat damals abgetrieben!

Chrissy Teigen (36) spricht über einen schweren Verlust. Vor zwei Jahren machte die Ehefrau von John Legend (43) die schlimme Nachricht öffentlich, dass sie eine Fehlgeburt erlitten habe. Immer wieder erinnert sie sich seitdem öffentlich an diese schwere Zeit zurück und versuchte, Betroffenen Mut zu machen. Jetzt sprach Chrissy erneut darüber– und verriet, dass es sich bei der Fehlgeburt 2020 tatsächlich um eine Abtreibung gehandelt hat.

"Vor zwei Jahren, als ich mit meinem dritten Kind schwanger war, musste ich eine Menge schwieriger und herzzerreißender Entscheidungen treffen", gestand sie während eines Auftritts, wie The Hollywood Reporter berichtet. Nach der Hälfte der Schwangerschaft sei klar geworden, dass ihr Sohn namens Jack nicht überleben würde und auch Chrissy selbst es nicht ohne Medikamente schaffen werde. "Nennen wir es, wie es war: Es war eine Abtreibung. Eine Abtreibung, um mein Leben für ein Baby zu retten, das absolut keine Chance hatte", stellte sie klar. Das habe das Model sich bis vor wenigen Monaten jedoch nicht zusammengereimt.

"Ich erzählte der Welt, dass wir eine Fehlgeburt hatten, die Welt stimmte zu, dass wir eine Fehlgeburt hatten, in allen Schlagzeilen stand, dass es eine Fehlgeburt war. Und ich war wirklich frustriert, dass ich nicht von Anfang an gesagt hatte, was es war", gab Chrissy offen zu. Sie sei sich dumm vorgekommen, weil sie selbst über ein Jahr gebraucht habe, um zu verstehen, dass sie tatsächlich eine Abtreibung gehabt habe. Ihr Ehemann John habe die 36-Jährige in dieser schweren Zeit immer unterstützt, mittlerweile erwarten die beiden ihr viertes Kind.

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend bei den Grammy-Awards 2022

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrem Babybauch

Instagram / chrissyteigen John Legend, Chrissy Teigen und ihre Kinder Luna und Miles im September 2022

