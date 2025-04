So erfuhr Chrissy Teigen von Diabetes-Diagnose ihres Sohnes

Chrissy Teigen (39) hat in einem neuen Interview mit dem Magazin People Einblicke in den Alltag ihrer Familie gegeben, nachdem bei ihrem sechsjährigen Sohn Miles (6) im vergangenen Sommer Typ-1-Diabetes diagnostiziert wurde. Die Autoimmunerkrankung wurde festgestellt, nachdem Miles bei einem Fußballcamp plötzlich schwer erkrankt war und wegen einer bakteriellen Infektion in eine Klinik musste. Während seines Aufenthalts entdeckten Ärzte Auffälligkeiten in seinen Blutwerten, die schließlich zur Diagnose führten. Besonders herzzerreißend sei für Chrissy gewesen, wie Miles auf die Nachricht reagiert habe: "Er fragte mich: 'Warum ich? Warum nicht Luna?'", erzählte das Model.

Die Diagnose habe die Familie unvorbereitet getroffen und sie in eine völlig neue Lebenssituation katapultiert. Chrissy berichtete, dass die ersten Tage und Wochen voller Unsicherheiten und Herausforderungen gewesen seien. Für den kleinen Miles habe eine intensive Phase des Lernens begonnen, unterstützt von seiner Familie. "Unsere ganze Lebensweise hat sich verändert", erklärte die vierfache Mutter, deren Kinder von Ehemann John Legend (46) liebevoll begleitet werden. Besonders dankbar zeigte sich Chrissy gegenüber den zahlreichen Unterstützungsbotschaften aus den sozialen Netzwerken. Miles trage seitdem einen Glukosemonitor am Arm, und Chrissy sehe ihren Sohn als Inspiration, weil er anderen Kindern mit ähnlicher Diagnose Mut mache.

Miles‘ Diagnose hat nicht nur die Familie, sondern auch Chrissys öffentlichen Fokus verändert. Auf Social-Media-Plattformen setzt sich das Model zunehmend für mehr Bewusstsein rund um Typ-1-Diabetes ein. Ihre Offenheit hat zahlreiche Menschen inspiriert, darunter auch andere betroffene Familien. Zuletzt berichtete Chrissy, dass ihre Kinder langsam mit der neuen Normalität zurechtkämen. Besonders Tochter Luna, die anfangs eifersüchtig auf die Aufmerksamkeit für Miles reagiert habe, hätte laut Chrissy inzwischen gelernt, Verständnis zu zeigen. Die Begegnung mit Musiker Nick Jonas (32), der selbst mit der Krankheit lebt, habe Miles außerdem motiviert und ihm gezeigt, dass auch mit Typ-1-Diabetes ein erfülltes Leben möglich ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern in Venedig, April 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / chrissyteigen John Legend, Chrissy Teigen und ihre Kinder Luna und Miles im September 2022

Anzeige Anzeige