Chrissy Teigen verkündet stolz ihr Ende als Raucherin

Chrissy Teigen (39) hat bei der Vanity Fair Oscars Party am Sonntag eine überraschende Enthüllung gemacht. Sie erklärte in einem Interview mit Access Hollywood, dass sie über Jahre hinweg "On-and-Off"-Raucherin gewesen sei und unzählige Male versucht habe, aufzuhören. "Ich bin heute Abend nur damit beschäftigt, wie verrückt Nikotinkaugummi zu kauen", scherzte sie. Doch die Mutter von vier Kindern fügte entschlossen hinzu: "Ich habe nun endgültig aufgehört und bin sehr stolz auf mich." Die Entscheidung sei ihr allerdings nicht leichtgefallen, und sie gestand: "Ich bin extrem angespannt."

Die Nachricht kam für viele Fans unerwartet, jedoch wurde Chrissy schon 2015 dabei fotografiert, wie sie auf einem Balkon in Cannes rauchte. Inzwischen ist sie dafür bekannt, offen über ihre persönlichen Schwächen und ihren Weg zur Besserung zu sprechen. Weniger überraschend ist für ihre Fans daher, dass sie auch diese Herausforderung ehrlich teilt. Bereits 2021 hatte sich Chrissy öffentlich dazu bekannt, dem Alkohol abgeschworen zu haben, nachdem sie zuvor oft mit den Folgen des Trinkens zu kämpfen hatte. Dank harter Arbeit und nach einem Jahr voller Klarheit konnte sie schließlich feiern: "Nicht ein Tropfen Alkohol seit 365 Tagen!", schrieb sie damals auf Instagram.

Chrissy und ihr Ehemann John Legend (46) teilen nicht nur ihre beeindruckenden Karrieren, sondern auch eine Familie, die im Mittelpunkt ihres Lebens steht. Die geradlinige und oft schonungslos ehrliche Chrissy hat in der Vergangenheit betont, wie wichtig es ihr sei, ihren Kindern Luna, Miles, Esti und Wren ein gutes Vorbild zu sein. Wie sie in ihrem neuen Podcast gestand, arbeite sie aufmerksam daran, ihre Unsicherheiten und schlechten Gewohnheiten nicht an die nächste Generation weiterzugeben. Ihre Offenheit und ihr Engagement, persönliche Schwächen zu überwinden, machen sie für viele Menschen zu einer bewundernswerten Figur, die zeigt, dass auch das Leben hinter den Kulissen des Glamours Herausforderungen birgt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend bei den Grammys, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige