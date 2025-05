Haartransplantation: Chrissy Teigen ließ Stirn verkleinern

Chrissy Teigen (39) hat derzeit mit haarigen Angelegenheiten zu kämpfen: In ihrer Instagram-Story posiert sie mit bandagiertem Kopf und geschwollenem Gesicht – direkt nach einer Schönheits-OP. Das Model ließ sich den Haaransatz versetzen, um ihre Stirn optisch zu verkleinern. "Ich hatte eine Haarlinienkorrektur", schreibt sie ehrlich zu einem Selfie, das die frischen Nähte zeigt. Der Eingriff hatte einen persönlichen Hintergrund: Nach ihren Schwangerschaften litt Chrissy unter starkem Haarverlust. "Vorn habe ich durch die Schwangerschaften viele Haare verloren – da ist es einfach sehr dünn geworden", erklärt die Ehefrau von John Legend (46).

Für Chrissy ist es nicht das erste Mal, dass sie einen ästhetischen Eingriff wagt. Bereits im Alter von 20 Jahren ließ sie sich Brustimplantate einsetzen, ließ sie später aber wieder entfernen und ihre Brust straffen. Auch kleinere Eingriffe wie Fettabsaugungen im Gesicht und unter den Achseln sprach sie stets offen an. Besonders ungewöhnlich war ihre Augenbrauentransplantation im Jahr 2021: Dafür wurden Haare vom Hinterkopf entnommen, um ihre Brauen voller wirken zu lassen. Auch nach ihrer aktuellen OP bleibt Chrissy transparent – und verspricht, ihre Community erneut beim Heilungsverlauf mitzunehmen.

Chrissy, die erst kürzlich nach längerer Abstinenz einen Rückfall in ihre Alkoholsucht gestand, startete ihre Karriere einst als Model – und zwar ganz klassisch im Bikini: 2010 zierte sie erstmals das Cover der Sports Illustrated. Von da an ging es für die US-Amerikanerin steil bergauf. Sie wurde nicht nur zum gefragten Werbegesicht, sondern auch zur beliebten TV-Persönlichkeit. Ob als Co-Moderatorin bei "Lip Sync Battle", Influencerin oder Kochbuchautorin – Chrissy beweist, dass sie mehr kann als gut aussehen. Mit Witz, Meinung und einer unverkennbar direkten Art hat sie sich in der männerdominierten Unterhaltungsbranche durchgesetzt.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrer Hündin Penny

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im Mai 2024

