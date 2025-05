Herzogin Meghan gewinnt Chrissy Teigen für ihre Netflix-Show

Wie die Dailymail berichtet, hat Herzogin Meghan (43) für die neue Staffel ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan" einen prominenten Gast gewonnen: Model und Kochbuchautorin Chrissy Teigen (39). Die beiden Frauen kennen sich schon seit Langem und waren in der Vergangenheit sogar Kolleginnen bei der US-Spielshow "Deal Or No Deal". Chrissy war dort in der ersten Staffel 2005 dabei, während Meghan in den Jahren 2006 und 2007 zu sehen war. Der Start der neuen Staffel ist für diesen Herbst geplant, gedreht wurde sie bereits im Frühjahr letzten Jahres.

Die Freundschaft zwischen Meghan und Chrissy vertiefte sich, als Meghan Chrissy mit einer emotionalen Nachricht nach dem Verlust ihres Sohnes Jack im Jahr 2020 unterstützte. Nur wenige Monate zuvor hatte Meghan, die zum Muttertag ein rührendes Foto mit ihren Kindern postete, eine ähnliche Erfahrung gemacht, die sie später öffentlich machte. Chrissy sagte in einem Interview: "Sie war so nett zu mir, seitdem wir uns kennen. Sie hatte mir wegen Baby Jack und meines Verlustes geschrieben." Die zweite Staffel von Meghans Netflix-Show soll sich erneut um Alltagsgeschichten und Tipps fürs gastfreundliche Leben drehen – jedoch ohne Prinz Harry (40) oder die gemeinsamen Kinder im Bild. Während der ersten Staffel hatte Harry noch einen kurzen Auftritt.

Chrissy ist nicht nur in der Unterhaltungsbranche bekannt, sondern hat sich auch als Autorin von erfolgreichen Kochbüchern etabliert. Ihr erster Bestseller "Cravings: Recipes For All Of The Food You Want To Eat" erschien 2016 und stieß auf breite Begeisterung. Zudem verkauft die Frau von John Legend (46) ihre eigenen Backmischungen und Küchenprodukte. Diese Leidenschaft für Kulinarik verbindet sie auch mit Meghan, die in ihrem Netflix-Format Tipps für stilvolle und durchdachte Gastgebermomente gibt. Die Zusammenarbeit der beiden Frauen dürfte somit ein spannendes und inspirierendes Element der neuen Staffel von "With Love, Meghan" bilden. Fans können gespannt sein, wie sich die Chemie zwischen den beiden Freundinnen auf dem Bildschirm entfaltet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend, Oktober 2024

Anzeige Anzeige