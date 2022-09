Sorge um Post Malone: Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert

Post Malone (27) geht es nicht gut. Der US-Amerikaner ist ein erfolgreicher Rapper und Sänger. Aktuell tourt er durch die Vereinigten Staaten und liefert für seine Fans Abend für Abend eine Mega-Show ab. Bei einem Konzert ereignete sich jedoch ein Zwischenfall. Der Musiker fiel in ein Loch auf der Bühne, das nicht abgedeckt worden war. Jetzt meldete er sich mit weiteren besorgniserregenden Nachrichten: Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Auf Instagram gab Post Malone seinen Fans kurzfristig Bescheid, dass er seine Show in Boston canceln müsste. Er meldete sich erst eine halbe Stunde, bevor er auf der Bühne stehen musste. Er erklärte, dass er sich schon nach dem Aufstehen merkwürdig gefühlt habe, obwohl am Abend zuvor noch alles in Ordnung schien. "Es fällt mir schwer zu atmen und ich spüre einen stechenden Schmerz, sobald ich atme oder mich bewege", meinte der 27-Jährige. Er befinde sich aktuell im Krankenhaus und könne nicht mit solchen Schmerzen auftreten, stellte er mit Bedauern fest.

Die Tickets seiner Fans für Boston sollen ihre Gültigkeit behalten, sein Team schaue nach einem neuen Termin, gab Post Malone bekannt. "Ich liebe euch alle so sehr. Ich fühle mich schrecklich, aber ich verspreche, dass ich es wieder gut machen werde", war er traurig. Ob seine Beschwerden mit seinem Sturz in St. Louis zusammenhängen ist unklar.

Getty Images Post Malone in Cannes, Frankreich

Getty Images Post Malone, 2019

Getty Images Post Malone im Februar 2019

