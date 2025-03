Neue Freundin am Start: Post Malone von Verlobter getrennt

Post Malone (29) sorgt für Schlagzeilen aus seinem Liebesleben. Wie TMZ nun erfahren haben will, soll sich der US-Sänger von seiner Verlobten getrennt haben. Allerdings soll das Ganze schon vor Monaten geschehen sein. Laut dem Magazin sollen Post Malone und seine Partnerin bereits seit Ende 2024 nicht mehr zusammen sein. Doch lange alleine blieb der Musiker allerdings nicht. So soll er seit Anfang des neuen Jahres wieder eine neue Frau an seiner Seite haben – es soll sich um eine Frau namens Christy Lee handeln.

Ein Video bei TikTok scheint deutlich zu machen, dass Post Malone tatsächlich wieder in festen Händen ist. In dem Clip sitzen der 29-Jährige und Christy in einer Bar zusammen – und halten verliebt Händchen. Sein Liebesglück versteckten die beiden bei dem Besuch auch nicht, stattdessen winkte Post Malone seinen Fans strahlend zu. Offiziell bestätigte Austin Richard Post, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, seine neue Romanze aber bislang nicht.

Sein Privatleben hält der "I Had Some Help"-Interpret eigentlich strikt aus der Öffentlichkeit raus. So war auch über seine Verlobung mit seiner Ex nicht wirklich etwas bekannt. Die beiden hatten sich 2022 verlobt und wurden zudem Eltern einer Tochter. Erst vor wenigen Wochen gab er dann aber doch ein kleines Update zu seinem Sprössling. "Sie wird im Mai drei Jahre alt, es geht ihr super", berichtete Post Malone gegenüber E! News.

Getty Images Post Malone, Musiker

Getty Images Post Malone bei den CMA Awards 2024

