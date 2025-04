Vor Coachella: So erfuhr Post Malone von Sorgerechtsklage

Post Malones (29) Ex-Freundin Hee Sung Lee hat vergangene Woche das alleinige Sorgerecht für ihr gemeinsames Kind beantragt. Wie InTouch Weekly nun erfahren haben will, wurde der Sänger mit den gerichtlichen Unterlagen komplett überrascht. Ihm seien die Papiere in einer Tiefgarage eines Luxus-Apartmentkomplexes zugestellt worden – nur zwei Tage vor seinem großen Auftritt auf dem Coachella-Festival. Wie der "Sunflower"-Interpret auf den Antrag reagieren will, ist unklar. Weder er noch seine ehemalige Verlobte, die zuvor unter dem Namen Jamie bekannt war, haben ein offizielles Statement dazu abgegeben.

In den Unterlagen, die bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht wurden, beantragt Hee Sung Park neben dem Sorgerecht auch finanzielle Unterstützung. Sie fordert, dass Post Malone ihre Anwaltskosten übernimmt und dass das Gericht möglicherweise eigene Kindergeldregelungen erlässt. Gleichzeitig gibt sie an, dass ihre Tochter – die sie nur mit den Initialen DDP bezeichnet – bereits seit November 2024 bei ihr lebt. Trotz aller Differenzen scheint Hee Sung jedoch nicht an einem kompletten Entzug der väterlichen Rechte interessiert zu sein: Sie räumt Post Malone ein Besuchsrecht sowie die Möglichkeit eines geteilten rechtlichen Sorgerechts ein. Laut Insidern habe der 29-Jährige allerdings schon zuvor einen eigenen Sorgerechtsantrag in Utah gestellt, wo sein Hauptwohnsitz ist. Dort gelten günstigere Unterhaltsregelungen, was ihm zugutekommen könnte.

Post Malone, mit bürgerlichem Namen Austin Richard Post, hatte die Geburt seiner Tochter sowie die Verlobung mit Park 2022 bekanntgegeben, hielt sein Privatleben jedoch stets fern der Öffentlichkeit. Wann sich die beiden getrennt haben, ist deshalb auch nicht offiziell bekannt. Gemunkelt wird jedoch, dass sie seit Anfang 2025 getrennte Wege gehen. Mittlerweile ist der Musiker auch schon wieder in festen Händen: Er datet seit Kurzem die 20-jährige Influencerin Christy Lee und zeigte sich mit ihr kürzlich in Paris – Händchen haltend und total verliebt bei einem Restaurantbesuch.

Getty Images Post Malone, Musiker

ActionPress / Backgrid Post Malone und Christy Lee, April 2025

