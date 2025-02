Post Malone gibt seltenen Einblick in sein Leben als Vater

Post Malone (29) ist nicht nur einer der größten Rapper und Musiker seiner Zeit, sondern auch Vater einer kleinen Tochter. Obwohl er den Namen und jegliche Details zu seinem Sprössling und dessen Mutter – seiner Verlobten – geheim hält, rutscht ihm doch ab und zu der ein oder andere Kommentar zu ihr heraus. So erzählt er zum Beispiel gegenüber E! News im Vorfeld zu seiner Superbowl-Performance, dass seine Tochter "bereit ist, abzurocken". Dann fügt er hinzu: "Sie wird im Mai drei Jahre alt, es geht ihr super." Außerdem wünscht er sich, dass sie im nächsten Jahr die Dallas Cowboys im Superbowl spielen sehen kann.

Seine Tochter bedeutet dem Musiker unglaublich viel – er hat sogar ihre Initialen "DDP" auf seine Stirn tätowieren lassen und ihr seinen Song "Yours" gewidmet. In einem seltenen Interview zu seiner Familie mit dem Sender CBS erzählte er im August des vergangenen Jahres auch, dass sie sein Leben gerettet habe. Denn noch vor knapp vier Jahren stand es um die mentale Gesundheit des Musikers sehr schlecht. Die Geburt seiner Tochter und die liebevolle Beziehung zu seiner Verlobten halfen ihm, wieder auf die richtige Spur zu finden. "[Vater sein] verändert dein Leben auf die beste Art und Weise. Und das Wundervollste daran ist, dass sie auch noch eine wundervolle Mutter hat", schwärmte er damals.

Seitdem er sich im Namen seiner Familie mehr um seine Gesundheit und sein Wohlbefinden kümmert, hat Post Malones Leben richtig Schwung aufgenommen. Nicht nur hat er über 25 Kilo abgenommen und präsentiert sich aktuell gesünder als je zuvor – auch karrieretechnisch hat sich vieles verändert. So durfte er zum Beispiel mit Taylor Swift (35) an ihrem Song "Fortnight" arbeiten und veröffentlichte im Duett mit Beyoncé (43) ihren Song "Levii's Jeans". Beide Tracks heimsten ihm in diesem Jahr neben allerlei Preisen eine Grammy-Nominierung ein. Auch sein eigenes aktuelles Album "F-1 Trillion" wurde bei der Award-Show nominiert.

Getty Images Post Malone, Musiker

Getty Images Post Malone und Taylor Swift, 2024

