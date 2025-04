Post Malones Ex-Verlobte beantragt alleiniges Sorgerecht

Bricht zwischen Post Malone (29) und seiner Ex-Verlobten nun etwa ein Rosenkrieg aus? Hee Sung Park, besser bekannt als Jamie, stellte gestern bei einem Gericht in Los Angeles einen Antrag, um das alleinige körperliche Sorgerecht für ihre gemeinsame Tochter zu erhalten. Laut TMZ bittet sie den zuständigen Richter in den Dokumenten darum, dem Rapper vorrangig ein Besuchsrecht zu gewähren. Jamie gab außerdem an, dass ihre zweijährige Tochter seit November 2024 bei ihr lebt. Gleichzeitig fordert sie, dass Post Malone ihre Anwaltskosten sowie Kindesunterhaltszahlungen übernimmt.

Jamie gab zudem in ihrem gerichtlichen Antrag an, dass sie auch damit einverstanden sei, sich das Sorgerecht mit Post Malone zu teilen. In den Dokumenten wurde außerdem erstmals enthüllt, dass ihre Tochter die Initialen "DDP" trägt – bislang war nie bekannt gewesen, auf welchen Namen die Kleine hört. Im März war bekannt geworden, dass der Musiker und seine Ex-Verlobte bereits seit November des vergangenen Jahres getrennte Wege gehen. Zu dem Antrag seiner einstigen Partnerin hat sich der "I Had Some Help"-Interpret bislang noch nicht gemeldet.

2022 hatte sich Post Malone mit Jamie verlobt und die Beziehung stets privat gehalten. Nach der Trennung im vergangenen Jahr ist Austin Richard Post, wie er bürgerlich heißt, inzwischen wieder in festen Händen – aktuell datet er Christy Lee. Zusammen mit der Parsons-Studentin zeigte er sich in den vergangenen Wochen ab und an in der Öffentlichkeit. So besuchten sie kürzlich beispielsweise ein Steak-Restaurant in Paris zusammen. Händchenhaltend verließen sie das Lokal anschließend – mit ihr scheint der 29-Jährige glücklich zu sein.

