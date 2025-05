Ohne Ozempic: Post Malones Weg zur super schlanken Figur

Schon länger hat Post Malone (29) mit seiner beeindruckenden Gewichtsabnahme für Aufsehen gesorgt und nun hat der Rapper erstmals seine Diät-Geheimnisse enthüllt. Der Musiker, mit bürgerlichem Namen Austin Richard Post, wurde kürzlich nach einem Konzert für ein Foto mit Kim Zolciak (46) abgelichtet, das diese auf Instagram teilte. Fans waren begeistert von seinem neuen Erscheinungsbild, nachdem er etwa 27 Kilogramm abgenommen hatte. Gekleidet in Jeans und einem lässigen T-Shirt zeigte Malone seinen schlankeren Körper, was Spekulationen über mögliche medizinische Hilfsmittel wie Ozempic auslöste – Spekulationen, die er jedoch vehement zurückgewiesen hat.

Post erklärte bereits Anfang des Jahres, wie er den Gewichtsverlust ohne Medikamente bewältigte. Zurückzuführen sei dieser auf eine Umstellung seiner Ernährung während seiner Tournee. Anstatt fettigem Fast Food setze er auf gegrilltes Hähnchen, Karotten, etwas Reis und kalorienfreie Saucen wie Buffalo- oder Hot-Sauce. "Es hat alles mit kleinen Änderungen in der Ernährung angefangen", erzählte er in der "Howard Stern Show". Neben der Ernährungsumstellung hat er seinen Alkoholkonsum drastisch reduziert und arbeitet daran, mit dem Rauchen aufzuhören – alles im Sinne einer verbesserten Gesundheit. Laut eigener Aussage spielte auch die Geburt seiner Tochter im Jahr 2022 eine entscheidende Rolle bei seiner Motivation, gesünder zu leben.

Die Namenswahl für seine Karriere gibt einen weiteren spannenden Einblick in sein Leben. So enthüllte der Musiker, dass der Name Post Malone, der ihn weltweit bekannt gemacht hat, nicht, wie oft vermutet, von Basketball-Legende Karl Malone inspiriert wurde. Stattdessen kombinierte er seinen Nachnamen mit einem Vorschlag eines Online-Rapnamen-Generators, als er noch Teenager war. Abseits der Bühne hat der Künstler in den vergangenen Monaten auch privat bedeutende Herausforderungen durchlebt, darunter einen Sorgerechtsstreit um seine Tochter. Trotz all dem betonte Post, dass sein Fokus nun auf seiner Gesundheit und seiner Familie liege.

Getty Images Post Malone, Sänger

Getty Images Post Malone im Oktober 2022

