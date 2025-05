Post Malone bezichtigt Ex der Täuschung im Sorgerechtsstreit

Post Malone (29) und seine Ex-Partnerin Jamie Park befinden sich derzeit mitten in einem erbitterten Rechtsstreit um das Sorgerecht für ihre dreijährige Tochter. Während der Musiker laut Berichten von TMZ angibt, das Kind in Utah großzuziehen und deshalb auch die gerichtliche Zuständigkeit dort sieht, hat Jamie vor wenigen Tagen Klage in Los Angeles eingereicht. Sie fordert das alleinige körperliche Sorgerecht für die gemeinsame Tochter mit einem Besuchsrecht für Post. Der Rapper hingegen argumentiert, dass dieses Verfahren in Utah verhandelt werden müsse, da die Kleine dort aufwächst. Unterstützung erhält er dabei von der renommierten Scheidungsanwältin Laura Wasser (56), die die Angelegenheit ebenfalls vor ein Gericht in Salt Lake City bringen will.

Post zufolge lebt die Tochter seit ihrer Geburt in Utah und hat die Region nie verlassen. Nach Angaben seiner Anwältin hat die Kleine enge Bindungen zu ihrer Nanny, die ebenfalls in Utah beheimatet ist. Des Weiteren betonte die Juristin in den eingereichten Dokumenten, dass das Mädchen verschiedene Aktivitäten wie Musik-, Gymnastik- und Schwimmkurse in Utah besucht und auch ihr Kinderarzt in Salt Lake City ansässig ist. Jamie wiederum wird von der Anwältin beschuldigt, die kalifornischen Richter mit ihrem schnellen Umzug nach Los Angeles täuschen zu wollen. Ein Grund hierfür könnte sein, dass Gerichte in Kalifornien in der Regel großzügigere Unterhaltszahlungen festlegen. Angeblich habe die Mutter die Tochter eilends in diverse Aktivitäten eingeschrieben, um die Illusion zu erschaffen, dass das Kind in Kalifornien lebt.

Nach der Trennung von Jamie im Jahr 2024 hat Post Malone begonnen, sein Leben neu zu ordnen. Der Musiker wurde inzwischen mit einer neuen Partnerin an seiner Seite gesehen. Dennoch scheint ihm das Wohl seiner Tochter sehr am Herzen zu liegen, wie durch den aktuellen Rechtsstreit deutlich wird. Sein Privatleben hält der Rapper weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, doch seine Liebe zu seiner Familie war ihm in der Vergangenheit stets anzumerken. "[Vater sein] verändert dein Leben auf die beste Art und Weise", äußerte Post einmal gegenüber dem Sender CBS, als er über Vaterfreuden sprach.

Valerie Macon/Getty Images Laura Wasser, Anwältin

ActionPress / Backgrid Post Malone und Christy Lee, April 2025