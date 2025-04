Süß: Post Malone ganz verliebt mit neuer Freundin unterwegs

Post Malone (29) wurde am Donnerstagabend bei einem romantischen Dinner-Date mit seiner neuen Freundin Christy Lee in Paris gesichtet. Der Musiker führte die Parsons-Studentin in das edle Steakhouse Beefbar, das sich im luxuriösen 8. Arrondissement der französischen Hauptstadt befindet. Das Paar zeigte sich vertraut, hielt Händchen und ließ die Blitzlichter der Fotografen auf sich wirken, bevor es wieder in einen wartenden SUV stieg. Post glänzte dabei in einem grauen Anzug mit beigem Cowboyhut, während Christy mit einem schwarzen, transparenten Kleid und einer Hermès Birkin Bag die Aufmerksamkeit auf sich zog.

Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass sich der Musiker und seine bisherige Verlobte Jamie, mit der er eine Tochter hat, getrennt haben. Das ehemalige Paar hielt seine Beziehung weitestgehend unter Verschluss, doch Post hatte im "Call Her Daddy"-Podcast verraten, dass der Heiratsantrag spontan und in einer betrunkenen Nacht in Las Vegas stattfand: "Wir sind nicht verheiratet - es war nur ein Antrag. Ich hatte eine beträchtliche Menge Geld am Spieltisch [in Las Vegas] verloren. Wir gingen nach oben, ich war total besoffen und fragte: 'Hey, willst du mich heiraten?'" Gleichzeitig zeigte sich der Sänger nun erstmals mit Christy, die er Berichten zufolge bereits seit Anfang des Jahres datet, unter anderem waren die beiden im Januar gemeinsam in Rom gesichtet worden.

Abseits der spätabendlichen Dates in Paris steht Post Malone beruflich unter Hochspannung: In wenigen Tagen wird er beim renommierten Coachella Festival als Headliner auftreten, bevor er seine große Stadiontour durch 44 Städte startet. Der Musiker, der durch Songs wie "Better Now" und "Circles" weltweit bekannt wurde, hat mittlerweile über 80 Millionen Tonträger verkauft. Ob Christy nun eine ebenso inspirierende Rolle in seinem Leben spielt, bleibt abzuwarten – in Paris wirkte das Paar zumindest wie frisch verliebt.

ActionPress / Backgrid Post Malone und Christy Lee, April 2025

Getty Images Post Malone, Dezember 2019

