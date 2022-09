Nach Papa Uwe: Wilson Gonzalez Ochsenknecht bei "Das Boot"!

Wilson Gonzalez Ochsenknecht (32) tritt in die Fußspuren seines Papas. 41 Jahre ist es her, dass Uwe Ochsenknecht (66) die Rolle des Bootsmannes Lamprecht im Kultfilm "Das Boot" übernommen hat. Der Antikriegsfilm gilt als einer der besten überhaupt und bekam 1983 sogar sechs Oscar-Nominierungen. Inzwischen ist aus dem Inhalt eine Serie gemacht worden, die nun bereits in die vierte Runde geht. Mit an Bord: Uwes Sohn Wilson Gonzalez Ochsenknecht.

Der Regisseur Dennis Gansel hat die neuen Folgen des Weltkriegsdramas gerade abgedreht. Über Wilson sagte er gegenüber Bild: "Mit Wilson wollte ich immer schon was zusammen machen. Er wurde übrigens nicht einfach so besetzt, sondern meisterte alle Casting-Schritte." Seine Rolle wird den lustigen Namen "Nudel" tragen. Papa und früherer "Das Boot"-Star Uwe habe außerdem per Video-Call "das neue Boot" abgenommen, verriet der 48-Jährige.

"Einer Antikriegsserie wie 'Das Boot' kommt gerade in der heutigen Zeit eine besondere Bedeutung zu. Wir machen in unseren spannend erzählten Handlungssträngen und den vielschichtigen Figuren die schrecklichen Auswirkungen von Krieg sichtbar. Krieg kennt keine Gewinner – daran hat sich bis heute nichts geändert", erklärte der Produzent Marcus Ammon zur neuen Staffel.

