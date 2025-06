Feueralarm auf Mallorca: Uwe Ochsenknechts Bar hat gebrannt

Schock für Uwe Ochsenknecht (69) und die Gäste seiner beliebten Musikkneipe Sa Cova auf Mallorca: Am Dienstagmittag brach in der Küche der Bar ein Feuer aus. Dichte Rauchwolken stiegen aus dem Gebäude, Mitarbeitende rannten panisch nach draußen und standen laut Augenzeugen weinend auf der Straße. Glück im Unglück: Gäste befanden sich offenbar nur auf der Terrasse – niemand wurde verletzt, so Oe24. Uwe, der das Lokal seit 2018 erfolgreich betreibt, war zum Zeitpunkt des Brandes nicht vor Ort. In einer Instagram-Story heißt es inzwischen: "Leider müssen wir euch mitteilen, dass morgen am 11.06.2025 aus technischen Gründen das Sa Cova geschlossen bleibt." Die genauen Folgen für den Betrieb scheinen noch nicht absehbar – die Sorge unter Stammgästen und Fans ist groß.

Die Ursache des Brandes soll laut ersten Berichten ein Kurzschluss an einer Fritteuse gewesen zu sein – das verkohlte Gerät wurde mittlerweile auf der Terrasse entdeckt. Die Feuerwehr traf wenige Minuten nach Alarmierung ein und konnte ein Übergreifen der Flammen verhindern. Dennoch bleibt unklar, wie schwer die Schäden im Innenbereich sind und wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Eine öffentliche Reaktion von Uwe oder seinem Geschäftspartner Hans-Peter Oehm steht noch aus. Beide betreiben das Sa Cova mit großem persönlichem Einsatz – während Hans-Peter vor allem organisatorisch im Hintergrund wirkt, steht Uwe regelmäßig selbst mit seiner Band auf der Bühne des Lokals.

Für Uwe, der im Laufe seiner Schauspielkarriere bereits an über 175 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt hat, bedeutet der Vorfall mehr als nur einen betrieblichen Rückschlag. Seit der Eröffnung des Sa Cova im Jahr 2018 hat sich der Schauspieler eine zweite Heimat auf Mallorca aufgebaut. 2019 kaufte er ein Ferienhaus in Santanyí und verbringt immer mehr Zeit auf der Insel. Dort findet er Ruhe – aber auch kreative Inspiration und Rückhalt. So scheint die Bar für ihn auch ein Herzensprojekt zu sein, das die Verbindung zu seinen Fans lebendig hält. Kurz nach der Eröffnung erklärte Uwe im Interview mit Gala: "Es bringt Spaß, so eine Kneipe mitzugestalten. Die Leute freuen sich, wenn sie mich sehen, und ich freue mich, meine Fans live zu erleben."

Getty Images Uwe Ochsenknecht im September 2024

Getty Images Uwe Ochgsenknecht, Schauspieler

