Dank Wilson: Jimi Blue und Cheyenne Ochsenknecht versöhnt

Das Verhältnis zwischen Cheyenne (24) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) galt lange Zeit als angespannt. In einer aktuellen Folge von Diese Ochsenknechts spricht die Familie nun offen über das unterkühlte Verhältnis. Dabei wird schnell klar: Bruder Wilson (35) ist derjenige, der Herz und Ordnung in das Chaos bringt. Im Einzelinterview erinnert sich Cheyenne an Wilsons Worte zurück: "Das kann ich nicht mit anschauen. Ihr tut die ganze Zeit so, als wäre nichts gewesen und unterhaltet euch, aber hier ist ein Elefant im Raum."

Für die endgültige Versöhnung zwischen den zerstrittenen Geschwistern hatte der 35-Jährige eine simple Strategie parat. "Ihr guckt euch jetzt in die Augen und sagt auf Drei, dass es euch leidtut und dann umarmt ihr euch", erinnert sich Cheyenne in der Doku-Soap zurück. Schlussendlich ging der Plan tatsächlich auf, wie Wilson am Tisch mit seiner Schwester und Mutter Natascha (60) erzählt: "Ich habe runtergezählt, dann haben sie sich entschuldigt, umarmt und Jimi hat auf jeden Fall Tränen in den Augen gehabt. [...] Das war ja alles so ein bisschen Kindergarten und deswegen musste man [das Ganze] auch mit einer Kindergartensituation regeln."

Anfang April zeigten sich Cheyenne und Jimi auch erstmals im Netz wiedervereint. In einem TikTok-Video präsentierten sich die Geschwister total happy zu einem bekannten Sound der US-amerikanischen Reality-TV-Show The Kardashians. "Okay, Leute, wir sind wieder zurück. Habt ihr uns vermisst? Denn wir haben euch vermisst", lautete der Ausschnitt, den die beiden in dem Clip nachahmten.

Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Juni 2024

Jimi Blue Ochsenknecht und Cheyenne Savannah Ochsenknecht, 2017

