Vor Suizid: Waren das Anthony Bourdains letzte Nachrichten?

So schlecht ging es Anthony Bourdain (✝61) vor seinem Suizid. Vor vier Jahren hinterließ er etliche trauernde Fans und seine am Boden zerstörte Familie: Während eines Drehs für seine Show "Anthony Bourdain: Parts Unknown" nahm sich der Starkoch im Sommer 2018 das Leben. Jetzt soll ein Buch über Anthony erscheinen – und das verrät traurige Einblicke in die letzten Tage von seinem Tod.

Wie Page Six jetzt berichtete, wird der Journalist Charles Leerhsen eine Biografie mit dem Titel "Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain" veröffentlichen – unter anderem sollen auch Textnachrichten des Verstorbenen Einblicke in seine Gedankenwelt geben: "Ich hasse auch meine Fans. Ich hasse es, berühmt zu sein. Ich hasse meinen Job. Ich bin einsam und lebe in ständiger Ungewissheit", soll Anthony seiner Ex-Frau Ottavia Busia-Bourdain geschrieben haben.

In seinem Buch stellte der Autor ebenso fest, dass die Beziehung von Anthony und seiner damaligen Freundin Asia Argento (47) angeblich durch Anfälle der Eifersucht geprägt war: "Aber du warst leichtsinnig. Du warst leichtsinnig mit meinem Herzen. Meinem Leben", schrieb Anthony seiner Partnerin, nachdem diese mit einem anderen Mann in einem Restaurant getanzt haben soll. Wenige Stunden nach der letzten Nachricht an sie habe er sich suizidiert.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Ottavia Busia und Anthony Bourdain im November 2015

Getty Images Anthony Bourdain bei einer Panel-Diskussion 2005

Getty Images Asia Argento und Anthony Bourdain im September 2017



