Neuer Trauerfall in Anthony Bourdains (✝61) Familie. Der Starkoch hatte sich im Sommer 2018 auf einer Geschäftsreise in Frankreich das Leben genommen. Dort hatte er für seine Show "Anthony Bourdain: Parts Unknown" gedreht. Der gebürtige Straßburger hinterließ nicht nur etliche trauernde Fans, sondern auch seine am Boden zerstörte Familie. Jetzt müssen seine Angehörigen einen weiteren Schicksalsschlag hinnehmen: Anthonys Mutter Gladys Bourdain ist verstorben!

Wie Anthonys Bruder Christopher gegenüber der New York Times bestätigte, ist Gladys am vergangenen Freitag im Alter von 85 Jahren in einem Hospiz verstorben. Sie soll schon lange mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt haben. Woran die New Yorkerin genau gestorben ist, ist noch nicht bekannt. Gladys konnte auf eine lange Karriere als Reporterin bei der New York Times zurückschauen.

2018 hatte Gladys durch ihren Sohn Christopher von Anthonys plötzlichen Tod erfahren. Damals meinte sie im Interview mit USA Today: "Er hat nichts versteckt oder irgendetwas vorgespielt. Er war wer er war und jeder konnte es sehen."

Getty Images Anthony Bourdain im Madison Square Garden, 2016

Getty Images Anthony Bourdain bei einem Screening von "An Inconvenient Sequel: Truth To Power"

Getty Images Anthony Bourdain in New York, 2016



