Mit 33 Jahren: "Slasher"-Schauspieler Robert Cormier ist tot

Er hatte noch sein halbes Leben vor sich. Robert Cormier verkörperte in seiner bekanntesten Rolle 2019 in der dritten Staffel der Netflix-Horror-Anthologieserie "Slasher" den unglücklichen Kit Jennings. Zwei Jahre später tauchte er in zwei Episoden in der Serie "American Gods" und in einer Folge des lang laufenden CBC-Familiendramas "Heartland" auf. Doch nun machten traurige Nachrichten die Runde: Der 33-Jährige ist tot.

Robert starb am Freitag in einem Krankenhaus in Ontario an den Verletzungen, die er sich bei einem Sturz zugezogen hatte, wie seine Schwester Stephanie gegenüber The Hollywood Reporter erklärte. Zu den Hinterbliebenen gehören seine Eltern Robert und Lisa, seine Schwestern Brittany, Krystal und Stephanie sowie seine Großmutter Joanne.

"Robert war ein Sportler, ein Schauspieler und ein großartiger Bruder", sagte seine Familie in einem Statement. "Er hatte eine Leidenschaft dafür, anderen zu helfen und wollte immer mehr erreichen. Er genoss Filmabende mit seiner Familie und bewunderte seinen Vater sehr. Im Laufe seines Lebens hat er viele Menschen beeinflusst, sei es die Familie, Mannschaftskameraden oder Freunde. Robs Andenken wird durch seine Leidenschaft für Kunst und Film sowie durch seine drei Schwestern, die für ihn die Welt bedeuteten, weiterleben."

Robert Cormier, Schauspieler

Robert Cormier, Schauspieler

Robert Cormier, Februar 2019

