Endlich gibt es neue Erkenntnisse im Todesfall von PnB Rock (30)! Vor wenigen Wochen hatte die traurige Nachricht die Runde gemacht, dass der Musiker in einem Restaurant in Los Angeles angeschossen worden war. Nur wenige Minuten nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus war der "Selfish"-Interpret dann seinen Verletzungen erlegen. Der in Philadelphia geborene Sänger war gerade einmal 30 Jahre alt geworden. Nun wurden drei Tatverdächtige wegen des Mords an PnB Rock angeklagt.

Wie die Los Angeles Times nun berichtete, wurden zwei der drei mutmaßlichen Täter am vergangenen Dienstag von der Polizei festgenommen. So sollen der 32-jährige Shauntel Trone und ein Teenager seit wenigen Tagen auf einer Polizeiwache in Los Angeles in Gewahrsam sein. Nach dem dritten Verdächtigen, dem Vater des Jugendlichen, soll laut aktuellen Berichten allerdings noch gefahndet werden.

Laut eines Sprechers des LAPD soll PnB Rock zur Zielscheibe des kriminellen Trios geworden sein, nachdem seine Freundin Steph Sibounheuan auf ihrem Social-Media-Account ein Foto des zweifachen Vaters beim Essen geteilt hatte. Durch das auf dem Bild markierte Restaurant hätten die mutmaßlichen Täter den Aufenthaltsort des Rappers ausfindig machen können, um ihn schließlich zu erschießen. Mittlerweile wurde der Post allerdings wieder gelöscht.

PnB Rock, Rapper

PnB Rock, Mai 2019 in Nev York

PnB Rock im Juni 2021

