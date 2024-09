Urteil steht: PnB Rocks Mörder erhält lebenslange Haftstrafe

Im September 2022 starb Rakim Hasheem Allen, der unter dem Künstlernamen PnB Rock (32) bekannt ist, auf tragische Weise: Der Rapper wurde während eines Raubüberfalls in einem Restaurant erschossen. Wie unter anderem TMZ berichtet, gibt es nun eine neue Entwicklung in dem Mordfall: Der Täter wurde am Montag von einem Richter in Los Angeles zu 31 Jahren bis lebenslänglicher Haft verurteilt.

Der Verurteilte hatte seinen Sohn angestiftet, den Raubüberfall durchzuführen. Der 19-Jährige wurde allerdings als nicht verhandlungsfähig eingestuft und bleibt in Jugendhaft, da sein mentaler Zustand noch untersucht wird. Ein weiterer Mitangeklagter wurde zu zwölf Jahren Haft verurteilt, nachdem er wegen Raubüberfalls und Verschwörung schuldig gesprochen wurde. Die Frau des Mörders hatte sich im Juli als Komplizin schuldig bekannt und wird im Januar nächsten Jahres zu ihrer Strafe verurteilt.

PnB Rock war ein aufstrebender Rapper, der mit Tracks wie "Selfish" bekannt wurde. Der tödliche Angriff geschah vor den Augen seiner Freundin Stephanie. Auf Instagram nahm sie damals auf rührende Weise Abschied von dem 32-Jährigen und betonte, dass er ihr das Leben gerettet habe, indem er sie unter den Tisch zog, als die Schüsse fielen. "Ich bin nur seinetwegen noch hier", schrieb Stephanie in einem emotionalen Statement.

Getty Images PnB Rock im Jahr 2019

Instagram / stephsibounheuang PnB Rock mit seiner Freundin Stephanie Sibounheuang

