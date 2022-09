Mit 30: Rapper PnB Rock wurde in einem Restaurant erschossen

Traurige Nachrichten für alle Rap-Fans. PnB (30) machte sich in den vergangenen Jahren einen Namen in der Musikbranche: Er veröffentlichte nicht nur selbst zwei erfolgreiche Studioalben, sondern war auch auf den Platten anderer Künstlern stark vertreten. So arbeitete er zum Beispiel mit Chance the Rapper (29), Wiz Khalifa (35), 2 Chainz (45) oder Kodak Black (25) zusammen. Auch auf Ed Sheerans (31) sechstem Studioalbum hatte er ein Feature. Jetzt ist PnB Rock im in Los Angeles erschossen worden.

Wie TMZ berichtet, aß der Musiker gerade mit seiner Freundin, dem Model Steph Sibounheuan, in einem Restaurant zu Abend, als unvermittelt auf ihn geschossen wurde. Umgehend wurde er daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert, verstarb dort jedoch nach nur wenigen Minuten an seinen schweren Verletzungen. PnB Rock wurde nur 30 Jahre alt, er hinterlässt zwei kleine Kinder.

Der Schütze, der es offenbar gezielt auf den Familienvater abgesehen hatte, ist immer noch auf der Flucht. Es soll aber ein Überwachungsvideo geben, das der Polizei bei der Identifizierung des Täters helfen könnte.

