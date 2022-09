Ex behauptet: Melanie Müller "in rechte Kreise abgerutscht"

Mike Blümer bezieht Stellung zu den schlimmen Vorwürfe gegen Melanie Müller (34)! Seit Anfang der Woche ranken sich üble Gerüchte um die Partysängerin. Der Grund: Bei einem ihrer Konzerte grölten einige Besucher rechtsextreme Parolen. Zwar distanzierte die Ex-Bachelor-Kandidatin sich von so einem Gedankengut – doch dann tauchte ein Video auf, das ihr Statement fragwürdig erscheinen ließ: Die Musikerin soll hier mehrfach den verbotenen Hitlergruß zeigen. Auch von diesen Aufnahmen distanzierte sie sich bereits. Doch ihr Ex Mike Blümer behauptete jetzt: Melanie soll sich in rechten Kreisen bewegen!

Im RTL-Interview fand Mike, der vor ihrer Trennung rund sieben Jahre mit ihr verheiratet war, nun harte Worte. "Sie ist seit der Trennung von mir in rechte Kreise abgerutscht – auch durch ihren Lebensgefährten. Ich habe sie diverse Male gewarnt. Aber sie ist momentan führungslos und das Ergebnis davon sehen wir jetzt", behauptete er. Weiter betonte ihr ehemaliger Manager: "Ich hoffe, dass sie irgendwann ihr Gehirn wieder einschaltet. Ich fasse die ganze Geschichte nicht. Ich bin geschockt, ratlos, sprachlos. Ich erkenne den Menschen Melli Müller, die ja immer noch meine Frau ist, nicht mehr wieder."

Mikes größte Sorge an der ganzen Sache? Seine zwei gemeinsamen Kinder mit Melanie! "Ich habe in Absprache mit dem Jugendamt und anderen Institutionen erst mal die Kinder an mich genommen, damit nicht irgendwelche komischen Sachen passieren. Wir haben ja das gemeinsame Sorgerecht und ich habe auch die Pflicht, auf sie aufzupassen. Und momentan bin ich auch nicht bereit, ihr die Kinder zurückzugeben." Mia und Matty würden vorerst bei ihm bleiben – und sollen "aus diesen ganzen Sachen" herausgehalten werden. "Ich merke auch schon, dass sogar Freunde von mir und auch ich selber wegen der Videos auf der Straße angepöbelt werden."

Privat Melanie Müller, TV-Ikone

ActionPress Mike Blümer und Melanie Müller

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihrem Mann Mike und ihren Kindern Mia Rose und Matty

