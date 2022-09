Ex-NFL-Profi Gavin Escobar (31) stirbt bei Kletterunfall

Traurige Nachrichten für Fans der National Football League. Gavin Escobar spielte sechs Spielzeiten in der amerikanischen Liga. Von 2013 bis 2017 lief er für die Dallas Cowboys und Baltimore Ravens auf. Sein letztes Spiel absolvierte er 2018 in der NFL. Seine Karrierebilanz kann sich sehen lassen: 30 Catches, 333 Receiving Yards und acht Touchdowns. Doch jetzt ereilte ihn ein tragisches Schicksal: Gavin ist bei einem Unfall gestorben.

Wie US Today berichtete, war der ehemalige Footballer gemeinsam mit Chelsea Walsh in der Nähe von Idyllwild in Kalifornien beim Klettern. Das Unglück soll sich dann in der Mittagszeit nahe des Tahquitz Rock im San Bernardino National Forest ereignet haben. Nachdem ein Kletterunfall an einer Felswand gemeldet wurde, fanden Feuerwehrleute die beiden Leichen, die später als Gavin und Chelsea identifiziert wurden. Bisher gibt es noch keine offiziellen Informationen darüber, wie es zu dem Unfall kam.

Besonders tragisch: Der 31-Jährige trat erst im Februar dieses Jahres seinen neuen Job als Feuerwehrmann in Kalifornien an. Außerdem hinterlässt Gavin seine Ehefrau Sarah und zwei kleine Kinder. Sein ehemaliges Team, die Dallas Cowboys, verabschiedete sich auf Instagram von ihrem ehemaligen Star: "Für immer in unseren Herzen", schrieben sie zu einem Bild des Sportlers.

