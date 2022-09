Manager verrät: Ärzte kämpften 45 Minuten um Coolios Leben

Die Rettungskräfte sollen alles getan haben, um Coolio (✝59) wiederzubeleben. Am vergangenen Mittwoch hatte die traurige Nachricht die Musik-Welt erschüttert, dass der Rapper im Alter von gerade einmal 59 Jahren verstorben sei. Nun kommen immer mehr Details zum Tod des in Pennsylvania geborenen Musikers an die Öffentlichkeit: Coolios Manager verriet beispielsweise, dass die Ärzte rund 45 Minuten lang versucht hätten, den "Gangsta's Paradise"-Interpreten wiederzubeleben.

TMZ berichtete nun von den neusten Entwicklungen in Bezug auf den plötzlichen Tod des Schauspielers. Wie bereits zuvor bekannt gegeben worden war, war Coolio bei einem Freund zu Besuch, wo er im Badezimmer schließlich zusammenbrach. Daraufhin habe sein Gastgeber einen Krankenwagen gerufen. Nachdem der Notarzt eingetroffen war, hätten die Rettungskräfte fast eine Dreiviertelstunde lang um das Leben von Artis Leon Ivey Jr., wie der Rapper mit bürgerlichem Namen hieß, gekämpft – jedoch ohne Erfolg. Erst als alle Wiederbelebungsmaßnahmen gescheitert seien, habe man ihn für tot erklärt.

Im Anschluss an die Bekanntgabe des Todes hatten sich im Netz viele Stars zu Wort gemeldet und ihre Trauer zum Ausdruck gebracht. "Wir wollten diesen Dienstag zusammen auftreten. Ruhe in Frieden, mein Freund", hatte beispielsweise Flavor Flav (63) auf Twitter geschrieben. Auch Snoop Dogg (50) und MC Hammer (60) hatten öffentlich um Coolio getrauert.

Getty Images Coolio beim "Pop Culture and Music Festival", 2015

Getty Images Coolio, Rapper

Getty Images Coolio in Las Vegas im April 2022

