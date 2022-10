Erkannt? So sah Jessy Bunny vor ihren ganzen Beauty-OPs aus

Jessy Bunny ist nicht mehr wiederzuerkennen. Die österreichische Influencerin nimmt ihre Fans im Netz in ihrem Alltag mit. Die Blondine hat außerdem bereits die ein oder andere Beauty-OP hinter sich. Mehrere Brustvergrößerungen, eine Nasen-OP, eine Povergrößerung und natürlich jede Menge Lippenunterspritzungen hat Jessy in den vergangenen Jahren an sich durchführen lassen. 2018 sah der Netz-Star allerdings noch ganz anders aus.

Jessy teilte auf ihrem Instagram-Account schon öfters, wie sie vor ihren ganzen Schönheitsoperationen aussah – sie ist nicht mehr wiederzuerkennen: dunkle kurze Haare, eine Brille, süßes Lächeln. In der Lippe trägt sie ein Piercing, normale Figur. Davon ist nicht mehr viel übrig: Jessy hat jetzt lange platinblonde Haare, XXXL-Lippen und Riesenbrüste.

Doch für ihre äußerliche Verwandlung bekommt die Webbekanntheit nicht nur Zuspruch. Besonders ihre Mundpartie steht oft in der Kritik. "Ich werde wegen meiner Lippen online wie auch offline viel angegriffen und ich will nur sagen: Sie sind noch lange nicht groß genug", richtete sie entschiedene Worte an ihre Hater.

Instagram / jessy.bunny.official Jessy Bunny, Juni 2022

Instagram / jessy.bunny.official Jessy Bunny früher vs. heute

Instagram / jessy.bunny.official Jessy Bunny, Netz-Star

