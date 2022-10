Trotz Hate: Netz-Star Jessy Bunny ist happy mit XXXL-Lippen

Sie ignoriert den Hate! Jessy Bunny, wie sich die österreichische Influencerin im Netz nennt, nimmt ihre Follower in ihrem Alltag im Netz mit. Dort präsentiert sie nicht nur, wie sie sich in den vergangenen Jahren mit zahlreichen OPs verändert hat – sie zeigt auch auf, wie die Menschen darauf reagieren. Wegen ihres Aussehens muss sie nämlich viel Hate einstecken: Jessy blendet die Kritik aber aus!

Das macht sie immer wieder unter ihren Instagram-Postings deutlich. "Ich werde wegen meiner Lippen online wie auch offline viel angegriffen und ich will nur sagen: Sie sind noch lange nicht groß genug", schrieb Jessy beispielsweise zu einem Schnappschuss, in dem ihr Mund im Fokus steht. So muss sie sich offenbar oft Kommentare über ihr Äußeres anhören. Zugleich deutet sie an, ihre Lippen noch weiter aufspritzen lassen zu wollen.

In einem Interview erzählte sie, welche Eingriffe sie bereits hatte. Mehrere Brustvergrößerungen, eine Nasen-OP, eine Povergrößerung und natürlich Lippenunterspritzungen stehen auf Jessys Liste – das alles ließ sie innerhalb weniger Jahre machen. Denn im Jahr 2018 sah sie noch ganz anders aus. Ihr Traum sei es, eine Puppe zu werden.

Instagram / jessy.bunny.official Jessy Bunny, Netz-Star

Instagram / jessy.bunny.official Jessy Bunny im Jahr 2018

Instagram / jessy.bunny.official Jessy Bunny, 2022

