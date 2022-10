Wo wohnt Prinzessin Marie lieber: Dänemark oder Frankreich?

Welches Land hat ihr Herz? Bei den dänischen Royals gab es in den letzten Tagen jede Menge Trubel. Königin Margrethe von Dänemark (82) hat nämlich den Kindern ihres Sohnes Prinz Joachim (53) ihre Titel entzogen. Für Joachim und seine Frau Prinzessin Marie von Dänemark war das ein Schock, der die Beziehung zu Margrethe weiter belastet. Ihr Umzug nach Paris soll allerdings nicht mit dem eh schon eher schwierigen Verhältnis zu Joachims Mutter zu tun haben. Immerhin gefällt es vor allem Marie in der französischen Stadt besonders gut. Aber will sie trotzdem wieder zurück nach Dänemark?

In einem Gespräch mit der dänischen Zeitschrift Se og Hør gab Prinzessin Marie zu, dass sie gerne in Dänemark gelebt hat. "Ich war so glücklich, in Dänemark zu leben. Ich habe gerne in Dänemark gelebt. Dänemark ist einfach ein so wunderbares Land, in dem man leben kann. Alles funktioniert gut und es gibt nicht viele Probleme." Aber auch die französische Hauptstadt hat es ihr angetan: "Aber ich komme aus Paris. Für mich ist das also nichts Neues. Wenn wir zwischen Frankreich und Dänemark hin- und herpendeln könnten, wäre das großartig."

Der Grund für den Umzug: Der französische Verteidigungsminister hat den Sohn von Königin Margrethe zu einer militärischen Ausbildung eingeladen. Das Paar hat letztens allerdings angedeutet, dass sein Umzug nicht unbedingt seine "Wahl" war, was die jüngsten Spekulationen untermauert, dass Königin Margrethe versucht, die Monarchie zu verschlanken. Joachim äußerte sich gegenüber Ekstra Bladet in der dänischen Botschaft in Paris jetzt zu der Nachricht, dass seine vier Kinder ihre Titel als Prinz und Prinzessin verlieren werden: "Wir sind alle sehr traurig. [...] Es ist nie lustig, wenn man sieht, wie seine Kinder so misshandelt werden. Sie finden sich selbst in einer Situation wieder, die sie nicht verstehen."

Getty Images Prinzessin Marie von Dänemark mit ihrem Mann Prinz Jaochim und ihrer Tochter Athena

Getty Images Prinzessin Marie von Dänemark, August 2010

Getty Images Prinzessin Marie von Dänemark mit ihrem Mann Prinz Jaochim, September 2022

