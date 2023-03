Große Veränderungen: Prinz Joachim und seine Marie ziehen um

Auf Prinz Joachim (53) und Prinzessin Marie kommen große Veränderungen zu! Im vergangenen Jahr machten einige Schlagzeilen um den Royal die Runde: Seine Mutter, Königin Margrethe (82), entzog Joachims Kinder ihre königlichen Titel. Anfangs war der Prinz wenig von der Entscheidung seiner Mutter begeistert. Mittlerweile sollen sich die Wogen im dänischen Königshaus aber wieder geglättet haben. Nun steht aber eine weitere große Veränderung an: Joachim und Marie ziehen um!

In den vergangenen vier Jahren lebte das Ehepaar in Paris. Nun wird es im Sommer in die USA umziehen. In einer Erklärung teilte der Palast mit, dass Joachim "eine neue Position im Verteidigungsministerium als Beauftragter der Verteidigungsindustrie in der dänischen Botschaft in Washington DC antreten wird, wo der Prinz als Vertreter Dänemarks in den kommenden Jahren dazu beitragen wird, die Zusammenarbeit der Verteidigungsindustrie mit den USA und Kanada zu stärken".

Der 53-Jährige arbeitete seit 2020 als Militärattaché bei der dänischen Botschaft in Paris. Begleitet wird das royale Ehepaar von seinen beiden gemeinsamen Kindern Felix (20) und Athena (11).

Anzeige

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark und ihr Sohn Prinz Joachim

Anzeige

Getty Images Prinzessin Marie von Dänemark mit ihrem Mann Prinz Jaochim, September 2022

Anzeige

Getty Images Prinzessin Marie und Prinz Joachim mit ihren Kindern Felix (v.l.), Athena, Henrik und Nikolai

Anzeige

Denkt ihr, dass sich die beiden noch persönlich zu ihrem Umzug äußern werden? Ja, bestimmt! Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de