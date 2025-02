Prinzessin Marie strahlt mit süßem Hund auf Geburtstagsfoto

Prinzessin Marie von Dänemark (49) hat zu ihrem 49. Geburtstag ein bezauberndes Porträt veröffentlicht. Auf dem offiziellen Instagram-Account der dänischen Königsfamilie wurde das Bild geteilt, das Marie mit ihrem treuen Begleiter, einem Bichon Frisé namens Cerise, zeigt. Auf der Aufnahme sitzt die in Frankreich geborene Royal auf einer Steintreppe in eleganter Frühlingskleidung: einem langärmeligen Kleid mit buntem Blumenmuster und passenden Schuhen mit Keilabsatz. Der Post zog die Aufmerksamkeit zahlreicher Fans auf sich, die in den Kommentaren Glückwünsche übermittelten. Ein User schrieb: "Einen herzlichen Glückwunsch an die schöne und talentierte Prinzessin."

Mit ihrem Ehemann Prinz Joachim (55) hat Marie zwei gemeinsame Kinder. Sie lebt derzeit mit ihrer Familie in den USA. Joachim arbeitet seit vergangenem Jahr in der dänischen Botschaft in Washington, D.C. und unterstützt die Zusammenarbeit zwischen Dänemark und Nordamerika im Verteidigungssektor. Zuvor wohnte die Familie in Paris, wo er ebenfalls diplomatische Aufgaben wahrnahm. Die jüngsten Veränderungen im Leben der Royals begannen 2023, als Königin Margrethe (84) entschied, Joachims Kindern die königlichen Titel zu entziehen. Dieser umstrittene Schritt wurde laut der Königin getroffen, um die Monarchie für die Zukunft zu modernisieren.

Marie und Joachim sind seit 2008 verheiratet. Die 49-Jährige ist als private und familienorientierte Persönlichkeit bekannt. Neben ihren Kindern Henrik und Athena aus der Ehe mit Joachim hat sie auch zu dessen Söhnen Nikolai und Felix aus erster Ehe eine gute Beziehung aufgebaut. Die Familie soll trotz der einschneidenden Änderungen eng zusammenhalten. In Interviews erwähnte Marie mehrmals, dass ihr der Fokus auf ein harmonisches Familienleben wichtiger sei als offizielle Titel.

Getty Images Prinzessin Marie und Prinz Joachim im April 2015

Getty Images Prinz Joachim und Prinzessin Marie, Januar 2025

