Neues Porträt von Prinz Joachim und Marie in Gala-Garderobe

Das dänische Königshaus hat neue beeindruckende Porträts von Prinz Joachim (55) und Prinzessin Marie (49) veröffentlicht. Die Aufnahmen wurden im Amalienborg-Palast in Kopenhagen vor dem traditionellen Neujahrs-Galadinner gemacht. Dabei trug Prinzessin Marie ein samtblaues Abendkleid von Rikke Gudnitz und das glitzernde Dagmar-Diadem mit feinen Diamantblüten. Prinz Joachim zeigte sich in einer eleganten Militäruniform, geschmückt mit seinen Orden, darunter der prestigeträchtige Elefantenorden.

Die Veröffentlichung der Porträts folgt laut königlichem Palast einer langjährigen Tradition, die regelmäßig aktualisierte Bilder der Royals vorsieht. Diese dienen sowohl repräsentativen Zwecken des Königshauses als auch den Institutionen und Organisationen, die unter der Schirmherrschaft von Joachim und Marie stehen. Derzeit lebt das Paar in Washington D.C., wo Joachim seit September 2023 als militärischer Industrieattaché an der dänischen Botschaft tätig ist. Trotz ihres Umzugs bleiben die beiden ihrem Heimatland verbunden und unterstützen dänische Veranstaltungen wie die Invictus Games im Februar in Vancouver. Dort wurden sie auch mit Prinz Harry (40) gesichtet. Zuvor hatte das Paar einige Jahre in Paris gelebt, Maries Geburtsstadt.

Die Liebesgeschichte der beiden Royals begann 2002 bei einer Jagd in Dänemark, aus der sich über mehrere Jahre hinweg eine enge Verbindung entwickelte. Zum Zeitpunkt des Kennenlernens war Joachim noch mit seiner ersten Frau, Alexandra Christina Manley, verheiratet. Das Ehepaar verkündete im September 2004 jedoch seine Trennung, im April 2005 wurde ihre Ehe geschieden. Seit Mitte 2005 war dann Marie die Frau an der Seite des dänischen Royals. Auch ihre Liebe schien anfangs nicht für die Ewigkeit bestimmt: Doch nachdem sie sich im Jahr 2006 für einige Monate getrennt hatten, verkündeten sie im Sommer 2007 ihre Verlobung und gaben sich daraufhin im Mai 2008 in der Møgeltønder Kirche das Jawort.

Getty Images Prinz Joachim und Prinzessin Marie beim Neujahrs-Galadinner, Januar 2025

Getty Images Prinz Joachim und Prinzessin Marie bei den Invictus Games in Vancouver 2025

