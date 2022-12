Mit neuem Foto: Die dänischen Royals blicken auf 2022 zurück

Auch sie lassen das Jahr Revue passieren. In den vergangenen Monaten hatte der dänische Königspalast einige Schlagzeilen geschrieben – allen voran Königin Margrethe (82). Im September hatte die Monarchin verkündet, dass sie vier ihrer Enkel die royalen Titel entziehen wird. Besonders der Vater der Besagten, Margrethes Sohn Prinz Joachim (53), zeigte sich über diese Entscheidung schwer enttäuscht. Seitdem soll die Stimmung im Palast angespannt sein. Mit einem bisher unveröffentlichten Familienporträt demonstrieren die Royals nun jedoch Zusammenhalt!

Via Instagram teilte der dänische Königspalast nun einen nigelnagelneuen Familienschnappschuss. Auf dem präsentiert sich die Königsfamilie rund um Margrethe in einem prunkvollen Saal als starke Einheit. Die Regentin und ihr Sohn Kronprinz Frederik (54) nahmen für die Aufnahmen in der ersten Reihe auf Stühlen Platz. Hinter ihnen stehen Prinz Joachim und seine Frau Marie. Auch Prinzessin Mary (50) posiert selbstsicher hinter ihrem Gatten.

Königin Margrethe hatte in diesem Jahr ihr 50. Thronjubiläum zelebriert. Das ganze Jahr über fanden ihr zu Ehren in Dänemark immer wieder Feierlichkeiten oder Veranstaltungen statt. Mit dem neuen Porträt der dänischen Königsfamilie wolle der Palast dieses besondere Jahr als ein Gutes abschließen.

ActionPress Prinz Joachim und Königin Margrethe von Dänemark

Getty Images Die dänische Königsfamilie bei Prinzessin Isabellas Konfirmation 2022

Per Morten Abrahamsen Die dänische Königin Margrethe im November 2021

