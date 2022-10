Prinzessin Athena von Dänemark wird nach Titelentzug gemobbt

Ob Königin Margrethe von Dänemark (82) das bei ihrer Entscheidung bedacht hat? Vor wenigen Tagen gab die dänische Monarchin bekannt, dass sie den vier Kindern ihres Sohnes Prinz Joachim (53) zum neuen Jahr ihre Titel aberkennen lässt. Dieser ließ bereits seinen Ärger darüber in den Medien freien Lauf. Nun meldete sich auch seine Frau, Prinzessin Marie von Dänemark, zu Wort. Sie prangerte an, dass ihre Tochter Athena aufgrund des Titelentzugs nun in der Schule aufgezogen werde.

"Athena wird in der Schule gemobbt", berichtete die Schwiegertochter der dänischen Königin der Nachrichtenagentur B.T. "Sie kommen und sagen 'Bist du es, die keine Prinzessin mehr ist?'", erzählte die vierfache Mutter weiter. Die Prinzessin verurteilte zudem die Entscheidung der 82-Jährigen und betonte, dass sie und Joachim keine Zeit gehabt hätten, ihren Nachwuchs darauf vorzubereiten. "Die Kinder wurden öffentlich zur Schau gestellt und das sehr kurzfristig", kritisierte sie.

Auch ihr Ehemann zeigte sich zuvor in einem Interview um das Wohlergehen seiner Sprösslinge besorgt. "Die Kinder fühlen sich ausgegrenzt. Sie können nicht verstehen, warum ihnen ihre Identität genommen wird", teilte der 53-Jährige dem dänischen Blatt B.T. mit.

Getty Images Prinzessin Marie und Prinz Joachim mit ihren Kindern Felix (v.l.), Athena, Henrik und Nikolai

Getty Images Prinzessin Marie von Dänemark, 2020

Getty Images Prinz Joachim, Mitglied des dänischen Königshauses

