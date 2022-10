Wynonna Judd begreift Tod von Mutter Naomi (†76) noch nicht

Der Schmerz bei Wynonna Judd (58) sitzt immer noch tief. Im April dieses Jahres ist ihre Mutter, die Country-Legende Naomi Judd (✝76) gestorben. Wie sich später herausstellte, beging die 76-Jährige Suizid. Sie hatte einen langen Kampf mit Depressionen und psychischen Erkrankungen hinter sich. Fünf Monate nach dem Suizid spricht ihre Tochter Wynonna über den herzzerreißenden Verlust, den ihre Familie erlitten hat.

Gegenüber People öffnete sie sich. "Ich kann es nicht ganz begreifen und ich weiß nicht, ob ich es jemals begreifen werde. Dass sie so gegangen ist, wie sie gegangen ist. So rätselhaft und hinterhältig sind Geisteskrankheiten. Man muss sich mit der Tatsache abfinden, dass man es nicht weiß. Manchmal gibt es keine Antworten", verriet Wynonna. Sie ist sich sicher: "Mit der gleichen Entschlossenheit, mit der sie lebte, war sie auch entschlossen zu sterben. Es ist so schwer zu begreifen, wie jemand so stark und doch so verletzlich sein kann."

In ihrer Trauer tat Wynonna, was sie am besten konnte: "Geh einfach den nächsten Schritt. Und dann noch zwei. Manchmal ist das genug." Das bedeutete, zu der Musik zurückzukehren, die sie und ihre Mutter so gerne zusammen gemacht hatten, und mit The Judds weiterzumachen. Es war eine Wiedervereinigung, die sie gemeinsam geplant hatten – aber jetzt singt Wynonna an der Seite einiger der größten Namen des Country, darunter Faith Hill (55), Martina McBride, Little Big Town und Trisha Yearwood, um das Leben und das Vermächtnis ihrer Mutter zu feiern. "Ich muss die Freude so gut wie möglich feiern", erklärt sie. "Das ist ein Teil des Grundes, warum ich die Tournee mache."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Wynonna Judd, Sängerin

Getty Images Naomi Judd und Wynonna Judd, April 2011

Getty Images Naomi Judd, Country-Legende



