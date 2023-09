Wynonna Judd erwähnt Todestag ihrer Mutter Naomi in Rede

Wynonna Judd (59) trägt ihre Mutter im Herzen. Im vergangenen April machte eine schreckliche Neuigkeit die Runde: Naomi Judd (✝76) war im Alter von 76 Jahren verstorben. Wie ihre Töchter Wynonna und Ashley (55) nach ihrem Ableben verrieten, hatte die Country-Sängerin jahrelang mit einer psychischen Erkrankung zu kämpfen. Im August wurde dann bekannt: Die Musikerin hatte sich das Leben genommen – sie verstarb an den Folgen einer Schussverletzung. In einer Rede erzählt Wynonna nun von diesem verheerenden Tag.

Bei den People's Choice Country Awards kommt die "No One Else on Earth"-Interpretin in ihrer Dankesrede auf die Anfänge ihrer Musikkarriere zu sprechen. Dabei erwähnt sie auch ihre Mutter, von der sie sich einiges abgeguckt hat – und erinnert sich dann an ihren Tod zurück. "Ich ging zu ihrem Haus, sie war schon gestorben, dennoch folgten wir dem Krankenwagen bis ins Krankenhaus, wo sie dann für tot erklärt wurde. Ich betrat das Zimmer, nahm sie in die Arme, küsste sie auf die Stirn, schloss ihre Augen und sagte: 'Ich liebe dich, Mama'", erinnert sie sich an den schrecklichen Tag zurück.

Dass Wynonna ihre Mutter sehr vermisst, war ihr besonders an den Feiertagen bewusst geworden. So hatten sie die Vorbereitungen auf das vergangene Thanksgiving-Fest aus der Fassung gebracht. "Ich geriet in Panik. Denn mir wurde klar, dass nun ich die Frau im Haus bin. Der Druck war groß und ich dachte: 'Oh Gott, meine Mutter ist dieses Jahr nicht hier.' Ich habe ihre Lieblingsspeisen gemacht und sie sind mir wirklich gut gelungen", hatte sie im People-Interview berichtet.

Getty Images Naomi und Wynonna Judd im Juni 2009

Getty Images Wynonna Judd und ihre Mutter Naomi 2011

Getty Images Wynonna Judd im Mai 2022

