Wynonna Judds Tochter wegen obszöner Entblößung angeklagt

Vor wenigen Tagen hatte Wynonna Judds (59) Tochter Grace Kelley mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht: Grace entblößte sich in der Nähe einer Autobahn in Alabama, woraufhin die Polizei sie festnahm. Wie unter anderem Page Six berichtet, muss sich Grace nun wegen des Vorfalls vor Gericht verantworten: Das Sheriffsbüro von Elmore County mitteilt, ist sie in den Punkten Anstiftung zur Prostitution, unsittlicher Entblößung und Behinderung behördlicher Maßnahmen angeklagt. Der Gerichtstermin ist auf den 25. April angesetzt. Wynonna hat sich bislang nicht öffentlich zu der Verhaftung ihrer 27-jährigen Tochter geäußert.

Es ist nicht das erste Mal, dass Grace in Konflikt mit der Polizei geraten ist: Laut dem Medium wurde der Promispross 2015 erstmals wegen eines Drogenvergehens zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Drei Jahre später wurde Grace erneut zu acht Jahren Haft verurteilt, da sie gegen ihre Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Kurz darauf wurde sie jedoch entlassen, landete allerdings wegen des gleichen Vergehens 2021 erneut hinter Gittern. Auch in den darauffolgenden Jahren soll Grace immer wieder in Haft gewesen sein. 2022, zwischen ihren Gefängnisaufenthalten, brachte sie ihre Tochter Kaliyah Chanel zur Welt – um das kleine Mädchen kümmert sich inzwischen Wynonna.

In den vergangenen Jahren musste Wynonna schon so einige Schicksalsschläge verkraften: So nahm sie ihre Mutter Naomi Judd (✝76) vor etwa zwei Jahren das Leben – die Country-Sängerin hatte jahrelang mit Depressionen und weiteren psychischen Erkrankungen zu kämpfen. Seither vermisst die 59-Jährige ihre Mutter schmerzlich. Doch vor allem die Feiertage sind für Wynonna besonders hart. "Ich geriet in Panik. Denn mir wurde klar, dass nun ich die Frau im Haus bin. Der Druck war groß und ich dachte: 'Oh Gott, meine Mutter ist dieses Jahr nicht hier.' Ich habe ihre Lieblingsspeisen gemacht und sie sind mir wirklich gut gelungen", erinnerte sie sich in einem Interview mit People an das erste Thanksgiving-Fest ohne ihre geliebte Mutter.

Elmore County Jail / MEGA Fahndungsfoto von Grace Kelley, April 2024

Getty Images Wynonna Judd und Naomi Judd, April 2022

