Herrlich normal: Wynonna Judd will kein extravagantes Leben

Seit fast 50 Jahren steht Wynonna Judd (60) auf der Bühne! In ihrer erfolgreichen Karriere als Country-Sängerin gewann sie bereits fünf Grammys, veröffentlichte 14 Nummer-eins-Singles und verkaufte mehr als 30 Millionen Platten. Trotz ihrer beeindruckenden Biografie lebt die US-Amerikanerin ein sehr bescheidenes Leben. "An einem typischen Tag trage ich meine Pyjamahose, ein dickes T-Shirt und UGGs, einen Pferdeschwanz und kein Make-up, während ich in meiner Küche herumlaufe und darüber nachdenke, was ich zum Abendessen kochen werde", erklärt die Musikerin gegenüber Us Weekly und stellt klar: "Ich habe keinen extravaganten Lebensstil!"

Ihren Alltag verbringt Wynonna auf ihrer Farm in Tennessee. Dort lebt sie gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Schlagzeuger Cactus Moser, und ihrer zweijährigen Enkelin Kaliyah. Wynonnas Tochter Grace, die Mutter der Kleinen, gerät immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt, weshalb die "The Judds"-Bekanntheit nun auf Kaliyah aufpasst. Von ihrem friedlichen Leben auf dem Land kommt die "Why Not Me"-Interpretin ins Schwärmen: "Wir sitzen draußen auf der Veranda und ich esse Eis mit meiner Enkelin. Es ist meine heile Welt." In die Stadt würde die Musikerin niemals ziehen, denn für sie sei "das Landleben heilend".

Im Mai dieses Jahres feierte Wynonna ihren 60. Geburtstag. Um fit zu bleiben, legt sich der Country-Star ganz schön ins Zeug. "Ich habe einen Trainer engagiert und mir eine neue Garderobe zugelegt", berichtet sie im Gespräch mit dem Magazin. Die Tochter von Naomi Judd (✝76) achtet auch sehr auf ihre mentale Gesundheit: "Ich versuche, geistig fit zu bleiben, rauszugehen und alles zu geben, was ich habe, und Spaß dabei zu haben. Ich habe es so satt, hart mit mir ins Gericht zu gehen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Cactus Moser und Wynonna Judd in Kentucky

Anzeige Anzeige

Getty Images Wynonna Judd, Country-Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Wynonnas bescheidenem Lebensstil? Toll. Echt erfrischend, wie normal ihr Leben klingt. Ich verstehe das nicht. Sie hat sich doch ein wenig Luxus verdient! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de