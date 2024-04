Wynonna Judds Tochter zeigt ihre nackten Brüste auf Autobahn

Wynonna Judds (59) Nachwuchs wurde in Handschellen abgeführt. Die Tochter der Country-Sängerin macht jetzt mit skurrilen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Laut des lokalen Fernsehsenders WSMV 4. wurde Grace Kelley am 5. April aufgrund von "unsittlicher Entblößung und Behinderung von Behördengängen" verhaftet. Wie in den Gerichtsdokumenten zu lesen ist, soll der Promispross auf einer stark befahrenen Autobahn blank gezogen und seine Brüste entblößt haben. Grace habe sich Berichten zufolge an den Straßenrand gesetzt und nicht mit der Polizei kooperieren wollen.

Laut dem zuständigen County Sheriff's Office befindet sich die 27-Jährige immer noch im Gefängnis von Elmore County, im US-Bundesstaat Alabama. Es wurde eine Kaution von 1.000 Dollar (umgerechnet rund 921 Euro) für sie hinterlegt. Mehr Details sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Grace' berühmte Mutter hat sich öffentlich noch nicht zur Festnahme ihrer erwachsenen Tochter geäußert.

Wynonna war von 1996 bis 1998 mit Arch Kelley III verheiratet. Mit ihm bekam sie am 21. Juni 1996 Grace. Diese war bereits in der Vergangenheit des Öfteren mit dem Gesetz in Konflikt geraten. 2017 wurde Grace in Tennessee wegen Herstellung, Verkauf und Vertrieb von Methamphetamin festgenommen. Zudem hatte sie ein vom Gericht angeordnetes Drogenentzugsprogramm vorzeitig abgebrochen.

Elmore County Jail / MEGA Fahndungsfoto von Grace Kelley, April 2024

Getty Images Wynonna Judd, Country-Sängerin

