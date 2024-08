Drei Straftaten: Wynonna Judds Tochter erneut festgenommen

Es gibt mal wieder Ärger um Wynonna Judds (60) Tochter! Wie Page Six berichtet, wurde Grace Kelley erneut festgenommen: Am vergangenen Wochenende klickten bei dem Promisprössling die Handschellen! Gleich drei Vergehen werden der 28-Jährigen vorgeworfen – Flucht oder versuchte Umgehung eines Beamten, Fahren mit entzogenem Führerschein und unsachgemäße Verwendung von Motorradausrüstung. Grace wurde zunächst ins Carroll County Jail in Georgia gebracht, inzwischen ist sie aber wieder auf freiem Fuß, was ihre Familie eine Kaution von knapp 2.500 Euro kostete.

Ein offizielles Statement ihrer berühmten Mutter gab es bisher nicht – auch ob Grace sich deswegen erneut vor Gericht begeben muss, ist noch nicht bekannt. Angesichts des Vorstrafenregisters der jungen Erwachsenen ist aber zu bezweifeln, dass sie ohne eine Anklage davonkommt. Erst vergangenen April stand Grace vor Gericht, nachdem sie sich auf einer viel befahrenen Autobahnkreuzung in Alabama entblößt hatte. Für den Vorwurf des unzüchtigen Verhaltens wurde Grace mit einer Geldstrafe von 200 Dollar [ca. 187 Euro] und einer 90-tägigen Haftstrafe belegt. Als Sexualstraftäterin musste sie sich aber nicht registrieren lassen.

Tatsächlich scheint die Tochter der Countrysängerin immer wieder auf die schiefe Bahn zu geraten – trotz ihres jungen Alters verbrachte sie schon einige Jahre hinter Gittern. Das ist auch der Grund, weshalb ihre kleine Tochter, die zweijährige Kaliyah, nicht mehr bei ihr wohnt. Der Sprössling wurde von seiner Oma und deren Ehemann, dem Schlagzeuger Cactus Moser, aufgenommen und lebt gemeinsam mit den beiden auf einer Farm in Tennessee.

Elmore County Jail / MEGA Fahndungsfoto von Grace Kelley, April 2024

Getty Images Cactus Moser und Wynonna Judd in Kentucky

