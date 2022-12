Wynonna Judd über die ersten Festtage ohne ihre Mutter Naomi

Wynonna Judd (58) trauert weiterhin sehr um ihre verstorbene Mutter. Ende April wurde bekannt, dass sich Naomi Judd (✝76) im Alter von 76 Jahren das Leben nahm – die Country-Sängerin hatte jahrelang mit Depressionen und weiteren psychischen Erkrankungen zu kämpfen. Nach dem Tod der Künstlerin nahmen viele Freunde und Familienmitglieder bei einer emotionalen Gedenkfeier Abschied von der Verstorbenen. Nun mussten Naomis Hinterbliebene die ersten Festtage ohne sie verkraften.

Gegenüber People erinnerte sich Wynonna an das erste Thanksgiving-Fest ohne ihre geliebte Mutter. Vor allem die Vorbereitungen auf den Feiertag hätten der 58-Jährige dabei vor Augen geführt, wie schmerzlich sie Mama Naomi vermisst. Während diese sonst Familie, Freunde und Bekannte zu sich eingeladen hatte, richtete Wynonna dieses Jahr die Feierlichkeiten aus. "Ich geriet in Panik. Denn mir wurde klar, dass nun ich die Frau im Haus bin. Der Druck war groß und ich dachte: 'Oh Gott, meine Mutter ist dieses Jahr nicht hier.' Ich habe ihre Lieblingsspeisen gemacht und sie sind mir wirklich gut gelungen", erklärte sie in dem Interview.

Halt findet Wynonna vor allem bei den Fans ihrer Mutter. "Im Tod liegt auch Leben und hier stehe ich! Danke für eure Liebe und Unterstützung. Die vergangenen Monate waren eine Zeit der Trauer, aber auch eine Zeit der Dankbarkeit", wandte sie sich bei den CMA Awards an Naomis Fangemeinde.

Getty Images Naomi Judd, Oktober 2012

Getty Images Naomi und Wynonna Judd im Juni 2009

Getty Images Wynonna und Ashley Judd auf der Trauerfeier von Naomi Judd

